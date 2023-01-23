47-летний двойник принцессы Дианы разбогатела на откровенном контенте для OnlyFans

Из-за пандемии коронавируса Лорен вынуждена была закрыть бизнес по уборке домов, однако нашла себя в более пикантной сфере.

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Лорен Спенсер из Великобритании переквалифицировалась из уборщицы в двойника принцессы Дианы и теперь зарабатывает 16 тысяч фунтов стерлингов в месяц, пишет Express. Деньги и славу ей принесли пикантные фото и видео, которые женщина публикует на OnlyFans.

По словам Лорен, ее часто сравнивают с покойной принцессой Уэльской. Использовать схожесть с королевской особой она решила после того, как ей пришлось продать свой бизнес по ведению домашнего хозяйства из-за пандемии коронавируса.

Лорен впервые начала экспериментировать с веб-камерой в мае 2020 года, а в апреле 2021 года зарегистрировалась на OnlyFans и стала публиковать контент для взрослых.

"Я стала принцессой мягкого порно. Я была так потрясена, когда начала становиться популярной. Но сейчас я вхожу в 0,5% лучших авторов на OnlyFans. Многие считают, что я похожа на принцессу Диану, и это очень лестно. Она была красивой. Я естественна и старше большинства, но мне это нравится. Я не думаю, что кто-то проходящий мимо на улице заподозрит это, – люди всегда думают, что я медсестра. Я прекрасно отношусь к себе, и моему мужу это тоже нравится", – рассказала женщина журналистам.

Чарли, 52-летний супруг звезды соцсети, поощряет увлечение супруги. Они надеются, что деньги, которые Лорен заработает этим, пойдут на их мечту по спасению животных.

"Я думаю, что это здорово. И все это для нашей мечты", – признался мужчина.

Его жена признается, что Чарли с самого начала поддержал ее:

"Он очень обнадеживает. Ему нравится, что парни смотрят на меня – он не из ревнивых. Это все для нашей мечты помочь животным. Я просто хочу купить немного земли и помочь им. Диана была без ума от помощи людям. Я так же отношусь к животным".

Сейчас Лорен целыми днями занимается созданием контента для сайта.

"У меня всегда все занято. Мне всегда говорят, что я похожа на Диану. У меня такой же рост, вес, телосложение и даже звук как у нее", – повторяет она.

Британка признается, что находит эту работу интересной и не ожидала такой популярности.

"Я просто нормальная женщина, поэтому я была в шоке. Я получила четыре награды за прямые трансляции и создание контента".

Спенсер говорит, что многие ее подписчики фантазируют о Диане и часто просят ее повторить культовые образы матери наследника престола:

"Меня просят воссоздать фотографию Дианы в развевающейся юбке, стоящей против солнечного света и не понимающей, что ее юбка прозрачная. Они просят меня быть ею, пока я что-то читаю. Иногда это что-то невинное, например, значимое стихотворение".

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