Ким Кардашьян впервые выгуляла драгоценность принцессы Дианы (фото)

Знаменитость подобрала к кресту платье с очень откровенным декольте. Она также добавила к образу колье из жемчуга, напоминающее другое украшение принцессы Дианы.

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44-летяя американская звезда реалити-шоу и бизнесвумен Ким Кардашьян наконец блеснула на публике в аметистовом кресте с бриллиантами принцессы Дианы, который купила в прошлом году на аукционе Sotheby's за $197 453, пишет WWD. Многодетная мать надела его на гала-вечер LACMA Art + Film Gala 2024.

Ким позировала перед камерами в белом платье с очень широким и глубоким декольте, к которому подобрала пальто цвета слоновой кости. На ней также было массивное жемчужное колье.

Волосы Кардашьян уложила в гладкий боб с пробором слева, а ее макияж состоял из подводки для глаз, коричневых теней для век и нюдовой помады.

Украшение под названием крест Атталлаха Ким купила за цену, которая в два раза превышала первоначально заявленную. Украшение названо в честь его предыдущего владельца, Наима Атталлаха, экс-гендиректора Asprey and Garrard. Крест был изготовлен ювелирным домом Garrand в 1920-х годах и украшен квадратными аметистами, окруженными 5,25 каратами бриллиантов круглой огранки. Палестинско-британский бизнесмен одолжил аметист и бриллиантовое украшение Диане в 1980-х годах.

Фото: Getty

Диана, принцесса Уэльская появилась в кресте, надетом на нитку жемчуга, на благотворительном гала-концерте Birthright в 1987 году. На ней было фиолетовое бархатное платье от Catherine Walker.

В соцсети Ким показала фото принцессы Дианы с крестом на шее Фото: Instagram/Kim Kardashian

Что касается массивного жемчужного колье Кардашьян, которое напоминало еще одно украшение Дианы, то ожерелье также было украшено рубинами и бриллиантами. Украшенное 900 жемчужинами в 11 рядов ожерелье покойная принцесса Уэльская надевала на несколько мероприятий, включая премьеры фильмов и театральных постановок в течение многих лет.

Ким Кардашьян в 2022 году купила виллу Синди Кроуфорд в Малибу за $70 миллионов. Знаменитость питает слабость к местам и вещам, которые ранее принадлежали культовым знаменитостям. Еще будучи подростком, она выгуливала собаку Мадонны взамен на бижутерию, которой ее щедро одарила суперзвезда.

Ранее Фокус писал, что Ким Кардашьян с удовольствием продает и свои вещи, оценивая их в очень круглые суммы.