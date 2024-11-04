Кім Кардаш'ян уперше вигуляла коштовність принцеси Діани (фото)

Знаменитість підібрала до хреста сукню з дуже відвертим декольте. Вона також додала до образу кольє з перлів, що нагадує іншу прикрасу принцеси Діани.

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44-річна американська зірка реаліті-шоу і бізнесвумен Кім Кардаш'ян нарешті блиснула на публіці в аметистовому хресті з діамантами принцеси Діани, який купила минулого року на аукціоні Sotheby's за $197 453, пише WWD. Багатодітна мати одягла його на гала-вечір LACMA Art + Film Gala 2024.

Кім позувала перед камерами в білій сукні з дуже широким і глибоким декольте, до якої підібрала пальто кольору слонової кістки. На ній також було масивне перлове кольє.

Волосся Кардаш'ян уклала в гладкий боб з проділом зліва, а її макіяж складався з підводки для очей, коричневих тіней для повік і нюдової помади.

Прикрасу під назвою хрест Атталлаха Кім купила за ціну, яка вдвічі перевищувала спочатку заявлену. Прикрасу названо на честь її попереднього власника, Наїма Атталлаха, ексгендиректора Asprey and Garrard. Хрест був виготовлений ювелірним домом Garrand у 1920-х роках і прикрашений квадратними аметистами, оточеними 5,25 каратами діамантів круглого ограновування. Палестинсько-британський бізнесмен позичив аметист і діамантову прикрасу Діані в 1980-х роках.

Фото: Getty

Діана, принцеса Уельська, з'явилася в хресті, закріпленому на нитці перлів, на благодійному гала-концерті Birthright 1987 року. На ній була фіолетова оксамитова сукня від Catherine Walker.

У соцмережі Кім показала фото принцеси Діани з хрестом на шиї Фото: Instagram/Kim Kardashian

Що стосується масивного перлового кольє Кардаш'ян, яке нагадувало ще одну прикрасу Діани, то воно також було прикрашене рубінами і діамантами. Прикрашене 900 перлинами в 11 рядів кольє покійна принцеса Уельська одягала на кілька заходів, включно з прем'єрами фільмів і театральних постановок протягом багатьох років.

Кім Кардаш'ян 2022 року купила віллу Сінді Кроуфорд у Малібу за $70 мільйонів. Знаменитість має слабкість до місць і речей, які раніше належали культовим знаменитостям. Ще будучи підлітком, вона вигулювала собаку Мадонни в обмін на біжутерію, якою її щедро обдарувала суперзірка.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян із задоволенням продає і свої речі, оцінюючи їх у дуже круглі суми.