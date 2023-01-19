Хрест принцеси Діани. Кім Кардаш'ян купила культову прикрасу на аукціоні

Офіційно "хрест Атталли" ніколи не належав принцесі, але його власник, Наім Атталлах, колишній бос ювелірної компанії Asprey and Garrard, часто позичав його Діані.

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Кім Кардаш'ян на нещодавньому аукціоні Sotheby's ґрунтовно поповнила свою скриньку з коштовностями. Телезірка та модель придбала культову прикрасу принцеси Діани – знаменитий "хрест Аттали". Про це пише People.

Величезний готичний хрест із діамантами та аметистами обійшовся Кім у 197 453 долари.

Кім раніше говорила, що вона має колекцію коштовностей "які носили сильні, культові жінки".

Вона раніше купила браслети, які носила Елізабет Тейлор, і годинник Джекі Онассіс.

Sotheby's зазначає, що це було "вдвічі більше, ніж передаукціонна оцінка".

[ + – ] Хрест Атталла Фото: Sotheby’s

"Це смілива прикраса, яка не може не заявити про себе, чи то віра чи мода — чи навіть те й інше. Ми раді, що цей твір набув нового життя в руках іншого всесвітньо відомого імені", — поділився у своїй заяві голова ювелірного відділу Sotheby London Крістіан Споффорт.

Правда в коментарях користувачі були не настільки прихильні. Вони нагадали, як Кім Кардаш'ян одягала і порвала культову сукню Мерилін Монро і заявили, що вона "одержима речами мертвих знаменитостей".

"Вона збирається відкрити музей аксесуарів та одягу опоганених нею мерців?", — запитав інший користувач.

"Вона може купувати культові речі, але ніколи не стане іконою", — йдеться в іншому твіті.

Нагадаємо, культовий хрест хоч і називають окрасою Діани, але принцесі він ніколи не належав.

Він був створений ювелірною компанією Garrard у 1920 році.

Принцесі його позичав для заходів колишній виконавчий директор групи Asprey & Garrard Наїм Атталлах, на честь якого прикраса отримала свою назву.

Його син, який успадкував коштовність, розповідав, що принцеса Уельська часто брала прикрасу для заходів. Так, у жовтні 1987 року вона носила його з оксамитовою сукнею на благодійному гала-концерті в Лондоні.

[ + – ] Принцеса Діана одягала хрест Атталла в 1987 році Фото: Getty Images

Це не перша прикраса, яка належала знаменитостям і яку придбала Кім Кардаш'ян.

Так, у 2011 році вона купила набір браслетів Елізабет Тейлор за 65 тисяч доларів, а у 2017 році вона заплатила 379 500 доларів за годинник Джекі Онассіс.

І хоча вона не змогла офіційно додати її до своєї колекції, Кім одягла знамениту сукню Мерилін Монро Happy Birthday Mr. President на Met Gala торік. Для чого їй довелося скинути кілька кілограм.

Крім цього, пізніше з'ясувалося, що деякі сукні Мерилін Монро вона купила.