Готичний хрест принцеси Діани продадуть на аукціоні

Одна з найекстравагантніших прикрас, у яких з'являлася принцеса Діана, піде з молотка в січні 2023 року.

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Знаменитий готичний хрест, який принцеса Діана носила на благодійному балу в 1987 році, продадуть із аукціону Sotheby's за місяць. Ціна на нього стартує зі 120 тисяч фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Mail.

Прикраса зветься "Хрест Аттали", виготовлена з аметистів, діамантів і золота і, що примітно, Діані не належала.

[ + – ] Принцеса Діана одягала "Хрест Аттали" на благодійний бал у 1987 році Фото: Getty Images

Його власником був Наім Атталлах, колишній бос ювелірної компанії Asprey and Garrard, яка виготовила чимало прикрас для королівської родини. І свого часу ювеліри бренду переробили фамільну тіару Спенсерів для весілля Діани з принцом Чарльзом і виготовили її знамениту сапфірову обручку, яка тепер належить Кейт Міддлтон.

Наїм і Діана були друзями, тому він часто позичав їй ефектні прикраси для заходів.

[ + – ] Хрест Аттали після Діани ніхто не одягав Фото: Sotheby’s

Хрест принцеса Діана одягала на благодійний бал Garrard for Birthright, однієї з багатьох благодійних організацій, покровителькою яких вона була, у 1987 році разом із сукнею Кетрін Вокер у стилі Єлизавети. Тоді ЗМІ писали, що образ Діани "спричинив фурор", і публіка "аплодувала".

Хрест ніхто, крім Діани, не носив, і після смерті Наїма він належав його синові Рамзі, який розповів: "Принцеса Діана та мій батько були друзями, і я пам'ятаю, що вона часто приходила до нього в історичний магазин Garrard на Ріджент-стріт, де був його офіс, і брала хрест кілька разів. Їй дуже сподобалася ця прикраса".

[ + – ] Принцеса Діана в готичному образі

Діана одягала аметистовий хрест із довгою ниткою перлів.

Крістіан Споффорт із Sotheby's зазначив: "Ювелірні вироби, які належали покійній принцесі Діані або які вона носила, дуже рідко потрапляють на ринок, особливо такі прикраси, як Хрест Аттали. Ми впевнені, що це унікальна прикраса 1920-х років з таким винятковим походженням, яку колись носила лише сама принцеса, привабить велику кількість покупців”.

Нагадаємо, під час візиту до США Кейт Міддлтон з'явилася в ефектному кольє-чокері, яке належало Марі Текській і яке дуже любила носити принцеса Діана.