Подарунок із Індії. Історія особливого кольє Кейт Міддлтон, яке вона одягала в США
Дорогоцінне смарагдове кольє-чокер раніше належало королеві Марії Текській, яка любила ефектні коштовності.
Принцеса Уельська під час візиту в США вразила шанувальників, з'явившись у надзвичайно яскравому й ефектному образі в останній вечір візиту на церемонії нагородження Earthshot. І на особливу увагу заслуговує її приголомшливе смарагдове кольє-чокер, доповнене сережками від Asprey. Про це пише Daily Mail.
Сукня Кейт Міддлтон була орендована й дуже відрізнялася від її звичайних стриманих елегантних образів. Узагалі образів таких яскравих відтінків принцеса ще не носила.
А ще вона віддала шану дамам із королівської родини Великобританії, одягнувши смарагдове кольє з багатою історією.
Саме його одягала її покійна свекруха, принцеса Діана, під час свого зіркового візиту в Австралію 1985 року. Тоді на Діані теж була зелена сукня, а кольє вона одягла як діадему.
Причому передувала цьому кумедна випадковість — Діана не змогла підняти кольє вище, пожартувавши, що їй заважає ніс. Тоді канадський дипломат Віктор Чепмен, який був присутнім, порадив їй залишити все як є. І Діана з'явилася на вечері в Southern Cross в образі, що запам'ятовується.
Кейт віддала перевагу надіти смарагдовий чокер на шию, як його носила його перша власниця, королева Марія Текська.
Марія Текська, дружина короля Георга V, бабуся королеви Єлизавети II, отримала кольє в подарунок під час візиту в Індію разом із чоловіком ще 1911 року.
Дорогоцінну прикрасу піднесла їй Бахтавар Каур, махарані (правителька) Патіали, невеликої сикської держави на півночі Індії. Також махарані піднесла Марії брошку з різьбленого смарагду й підвіску зі смарагдів із діамантами.
До речі, чоловік махарані, махараджа Бхупіндер Сінгх, який став правителем у 9 років, прославився своєю любов'ю до крикету й став першим індійцем, який обзавівся власним авто й літаком. Також він любив коштовності й зібрав неймовірну колекцію, яка включала кольє-нагрудник із тисячею діамантів, величезний жовтий діамант і рубінове кольє "Патіала", яке виготовили ювеліри "Картьє".
Махараджа та його дружина точно знали, що подарувати королеві Марії. Вона була відома своєю пристрастю до ефектних прикрас. І залишилася настільки задоволеною подарунком, що відправила лист подяки, в якому писала, що хоч "море нас поділяє, мої думки летять у будинки Індії і знову відтворюють цю чудову зустріч. Коштовності будуть передані майбутнім поколінням як імперська реліквія".
В 1921 королева Марія переробила кольє в модному стилі ар-деко та носила його зазвичай з Кембриджськими смарагдами. До речі, Марія Текська ніколи не вдягала лише це кольє, зазвичай вона поєднувала його з парочкою інших.
Свою вражаючу колекцію коштовностей вона передала своїй улюбленій онучці Єлизаветі, але до своєї смерті в 1953 продовжувала з'являтися в ефектних прикрасах.
Єлизавета II не надто любила чокери, тож у 1981 році передала смарагдове кольє принцесі Діані як весільний подарунок. Та його часто одягала, востаннє це сталося в 1997 році, на її 36-й день народження, лише за два місяці до її загибелі.
Намисто було повернуто королеві Єлизаветі після її смерті та залишалося в запасі, поки Кейт Міддлтон не здула з нього пил. У колекції Марії Текської було чимало чокерів, тож є надія, що Кейт незабаром приміряє їх також.
Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про образ Кейт Міддлтон в її останній вечір у США.