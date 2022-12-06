Подарунок із Індії. Історія особливого кольє Кейт Міддлтон, яке вона одягала в США

Дорогоцінне смарагдове кольє-чокер раніше належало королеві Марії Текській, яка любила ефектні коштовності.

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Принцеса Уельська під час візиту в США вразила шанувальників, з'явившись у надзвичайно яскравому й ефектному образі в останній вечір візиту на церемонії нагородження Earthshot. І на особливу увагу заслуговує її приголомшливе смарагдове кольє-чокер, доповнене сережками від Asprey. Про це пише Daily Mail.

Сукня Кейт Міддлтон була орендована й дуже відрізнялася від її звичайних стриманих елегантних образів. Узагалі образів таких яскравих відтінків принцеса ще не носила.

А ще вона віддала шану дамам із королівської родини Великобританії, одягнувши смарагдове кольє з багатою історією.

Саме його одягала її покійна свекруха, принцеса Діана, під час свого зіркового візиту в Австралію 1985 року. Тоді на Діані теж була зелена сукня, а кольє вона одягла як діадему.

Причому передувала цьому кумедна випадковість — Діана не змогла підняти кольє вище, пожартувавши, що їй заважає ніс. Тоді канадський дипломат Віктор Чепмен, який був присутнім, порадив їй залишити все як є. І Діана з'явилася на вечері в Southern Cross в образі, що запам'ятовується.

[ + – ] Принцеса Діана в смарагдовому чокері під час візиту в Австралію Фото: Getty Images

Кейт віддала перевагу надіти смарагдовий чокер на шию, як його носила його перша власниця, королева Марія Текська.

Марія Текська, дружина короля Георга V, бабуся королеви Єлизавети II, отримала кольє в подарунок під час візиту в Індію разом із чоловіком ще 1911 року.

Дорогоцінну прикрасу піднесла їй Бахтавар Каур, махарані (правителька) Патіали, невеликої сикської держави на півночі Індії. Також махарані піднесла Марії брошку з різьбленого смарагду й підвіску зі смарагдів із діамантами.

До речі, чоловік махарані, махараджа Бхупіндер Сінгх, який став правителем у 9 років, прославився своєю любов'ю до крикету й став першим індійцем, який обзавівся власним авто й літаком. Також він любив коштовності й зібрав неймовірну колекцію, яка включала кольє-нагрудник із тисячею діамантів, величезний жовтий діамант і рубінове кольє "Патіала", яке виготовили ювеліри "Картьє".

Махараджа та його дружина точно знали, що подарувати королеві Марії. Вона була відома своєю пристрастю до ефектних прикрас. І залишилася настільки задоволеною подарунком, що відправила лист подяки, в якому писала, що хоч "море нас поділяє, мої думки летять у будинки Індії і знову відтворюють цю чудову зустріч. Коштовності будуть передані майбутнім поколінням як імперська реліквія".

[ + – ] Королева Марія зазвичай не обмежувалася одним кольє

В 1921 королева Марія переробила кольє в модному стилі ар-деко та носила його зазвичай з Кембриджськими смарагдами. До речі, Марія Текська ніколи не вдягала лише це кольє, зазвичай вона поєднувала його з парочкою інших.

Свою вражаючу колекцію коштовностей вона передала своїй улюбленій онучці Єлизаветі, але до своєї смерті в 1953 продовжувала з'являтися в ефектних прикрасах.

Єлизавета II не надто любила чокери, тож у 1981 році передала смарагдове кольє принцесі Діані як весільний подарунок. Та його часто одягала, востаннє це сталося в 1997 році, на її 36-й день народження, лише за два місяці до її загибелі.

[ + – ] Принцеса Діана любила смарагдовий чокер

Намисто було повернуто королеві Єлизаветі після її смерті та залишалося в запасі, поки Кейт Міддлтон не здула з нього пил. У колекції Марії Текської було чимало чокерів, тож є надія, що Кейт незабаром приміряє їх також.

Нагадаємо, раніше Фокус докладно писав про образ Кейт Міддлтон в її останній вечір у США.