Подарок из Индии. История особенного колье Кейт Миддлтон, которое она надевала в США

Драгоценное изумрудное колье-чокер ранее принадлежало королеве Марии Текской, которая обожала эффектные драгоценности.

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Принцесса Уэльская во время визита в США поразила поклонников появившись в необычайно ярком и эффектном образе в последний вечер визита на церемонии награждения Earthshot. И особого внимания заслуживает ее потрясающее изумрудное колье-чокер, дополненное серьгами от Asprey. Об этом пишет Daily Mail.

Платье Кейт Миддлтон было арендованным и очень отличалось от ее обычных сдержанных элегантных образов. Главным образом, цветом, таких ярких оттенков принцесса еще не носила.

А еще она отдала дань уважения дамам из королевской семьи Великобритании, надев изумрудное колье с богатой историей.

Именно его надевала ее покойная свекровь, принцесса Диана, во время своего звездного визита в Австралию в 1985 году. Тогда на Диане тоже было зеленое платье, а колье она надела, как диадему.

Причем предшествовала этому забавная случайность – Диана не смогла поднять колье выше, пошутив, что ей мешает нос. Тогда канадский дипломат Виктор Чепмен, который при этом присутствовал, посоветовал ей оставить все как есть. И Диана появилась на ужине в Southern Cross в запоминающемся образе.

[ + – ] Принцесса Диана в изумрудном чокере во время визита в Австралию Фото: Getty Images

Кейт предпочла надеть изумрудный чокер на шею, как его носила его первая владелица, королева Мария Текская.

Мария Текская, супруга короля Георга V, бабушка королевы Елизаветы II, получила колье в подарок во время визита в Индию вместе с супругом еще в 1911 году.

Драгоценное украшение преподнесла ей Бахтавар Каур, махарани (правительница) Патиалы, небольшого сикхского государства на севере Индии. Также махарани преподнесла Марии брошь из резного изумруда и подвеску из изумрудов с бриллиантами.

К слову, супруг махарани, махараджа Бхупиндер Сингх, ставший правителем в 9 лет, прославился своей любовью к крикету и стал первым индийцем, который обзавелся личным авто и самолетом. Также он обожал драгоценности и собрал невероятную коллекцию, которая включала в себя колье-нагрудник с тысячью бриллиантов, огромный желтый бриллиант и рубиновое колье Патиала. Которое изготовили ювелиры Картье.

Махараджа и его супруга точно знали, что подарить королеве Марии. Она была известна своей страстью к эффектным украшениям. И осталась так довольна подарком, что отправила благодарственное письмо, в котором писала. Что хоть "море нас разделяет, мои мысли летят в дома Индии и снова воссоздают эту чудесную встречу. Драгоценности будут переданы будущим поколениям в качестве имперской реликвии".

[ + – ] Королева Мария обычно не ограничивалась одним колье

В 1921 году королева Мария переделала колье в модном стиле ар-деко и носила его обычно с Кембриджскими изумрудами. К слову, Мария Текская никогда не надевала только это колье, обычно она сочетала его с парочкой других.

Свою впечатляющую коллекцию драгоценностей она передала своей любимой внучке Елизавете, но до своей смерти в 1953 году продолжала появляться в эффектных украшениях.

Елизавета II не слишком любила чокеры, так что в 1981 году передала изумрудное колье принцессе Диане в качестве свадебного подарка. Та его часто надевала, в последний раз это произошло в 1997 году, на ее 36-й день рождения, всего за два месяца до ее гибели.

[ + – ] Принцесса Диана любила изумрудный чокер

Ожерелье было возвращено королеве Елизавете после ее смерти и оставалось в запасниках, пока Кейт Миддлтон не сдула с него пыль. В коллекции Марии Текской было немало чокеров, так что есть надежда, что Кейт в скором времени примерит и их тоже.

Напомним, ранее Фокус подробно писал об образе Кейт Миддлтон в ее последний вечер в США.