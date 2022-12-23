Готический крест принцессы Дианы продадут на аукционе
Одно из самых экстравагантных украшений, в которых появлялась принцесса Диана, уйдет с молотка в январе 2023 года.
Знаменитый готический крест, который принцесса Диана носила на благотворительном балу в 1987 году, будет продан с аукциона Sotheby’s через месяц. Цена на него стартует с 120 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.
Украшение носит название "крест Атталлы", изготовлено из аметистов, бриллиантов и золота и, что примечательно, Диане не принадлежало.
Его владельцем был Наим Атталлах, бывший босс ювелирной компании Asprey and Garrard, которая изготовила немало украшений для королевской семьи. И в свое время ювелиры бренда переделали фамильную тиару Спенсеров для свадьбы Дианы с принцем Чарльзом и изготовили ее знаменитое сапфировое обручальное кольцо, которое теперь принадлежит Кейт Миддлтон.
Наим и Диана были друзьями, так что он часто одалживал ей эффектные украшения для мероприятий.
Крест принцесса Диана надевала на благотворительный бал Garrard for Birthright, одной из многих благотворительных организаций, покровительницей которых она была, в 1987 году вместе с платьем Кэтрин Уокер в елизаветинском стиле. Тогда СМИ писали, что образ Дианы "произвел фурор" и публика "аплодировала".
Крест никто кроме Дианы не носил, и после смерти Наима принадлежало его сыну Рамзи, который рассказал: "Принцесса Диана и мой отец были друзьями, и я помню, что она часто приходила к нему в исторический магазин Garrard на Риджент-стрит, где находился его офис, и брала крест несколько раз. Ей очень понравилось это украшение".
Диана надевала аметистовый крест с длинной нитью жемчуга.
Кристиан Споффорт из Sotheby’s отметил: "Ювелирные изделия, которые принадлежали или которые носила покойная принцесса Диана, очень редко попадают на рынок, особенно такие украшения, как Крест Атталлы. Мы уверены, что это уникальное украшение 1920-х годов с таким исключительным происхождением, которое когда-либо носила только сама принцесса, привлечет большое количество покупателей".
Напомним, во время визита в США Кейт Миддлтон появилась в эффектном колье-чокере, которое принадлежало Мари Текской, и которое очень любила носить принцесса Диана.