Готический крест принцессы Дианы продадут на аукционе

Одно из самых экстравагантных украшений, в которых появлялась принцесса Диана, уйдет с молотка в январе 2023 года.

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Знаменитый готический крест, который принцесса Диана носила на благотворительном балу в 1987 году, будет продан с аукциона Sotheby’s через месяц. Цена на него стартует с 120 тысяч фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

Украшение носит название "крест Атталлы", изготовлено из аметистов, бриллиантов и золота и, что примечательно, Диане не принадлежало.

[ + – ] Принцесса Диана надевала "Крест Атталлы" на благотворительный бал в 1987 году Фото: Getty Images

Его владельцем был Наим Атталлах, бывший босс ювелирной компании Asprey and Garrard, которая изготовила немало украшений для королевской семьи. И в свое время ювелиры бренда переделали фамильную тиару Спенсеров для свадьбы Дианы с принцем Чарльзом и изготовили ее знаменитое сапфировое обручальное кольцо, которое теперь принадлежит Кейт Миддлтон.

Наим и Диана были друзьями, так что он часто одалживал ей эффектные украшения для мероприятий.

[ + – ] Крест Атталлы после Дианы никто не надевал Фото: Sotheby’s

Крест принцесса Диана надевала на благотворительный бал Garrard for Birthright, одной из многих благотворительных организаций, покровительницей которых она была, в 1987 году вместе с платьем Кэтрин Уокер в елизаветинском стиле. Тогда СМИ писали, что образ Дианы "произвел фурор" и публика "аплодировала".

Крест никто кроме Дианы не носил, и после смерти Наима принадлежало его сыну Рамзи, который рассказал: "Принцесса Диана и мой отец были друзьями, и я помню, что она часто приходила к нему в исторический магазин Garrard на Риджент-стрит, где находился его офис, и брала крест несколько раз. Ей очень понравилось это украшение".

[ + – ] Принцесса Диана в готическом образе

Диана надевала аметистовый крест с длинной нитью жемчуга.

Кристиан Споффорт из Sotheby’s отметил: "Ювелирные изделия, которые принадлежали или которые носила покойная принцесса Диана, очень редко попадают на рынок, особенно такие украшения, как Крест Атталлы. Мы уверены, что это уникальное украшение 1920-х годов с таким исключительным происхождением, которое когда-либо носила только сама принцесса, привлечет большое количество покупателей".

Напомним, во время визита в США Кейт Миддлтон появилась в эффектном колье-чокере, которое принадлежало Мари Текской, и которое очень любила носить принцесса Диана.