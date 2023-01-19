Крест принцессы Дианы. Ким Кардашьян купила культовое украшение на аукционе

Официально "крест Атталлы" никогда не принадлежал принцессе, но его владелец, Наим Атталлах, бывший босс ювелирной компании Asprey and Garrard, часто одалживал его Диане.

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Ким Кардашьян на недавнем аукционе Sotheby’s основательно пополнила свою шкатулку с драгоценностями. Телезвезда и модель приобрела культовое украшение принцессы Дианы – знаменитый "крест Атталлы". Об этом пишет People.

Огромный готический крест с бриллиантами и аметистами обошелся Ким в 197 453 долларов.

Ким ранее говорила, что у нее есть коллекция драгоценностей "которые носили сильные, культовые женщины".

Она ранее купила браслеты, которые носила Элизабет Тейлор, и часы Джеки Онассис.

Sotheby's отмечает, что это было "вдвое больше, чем предаукционная оценка".

[ + – ] Крест Атталла Фото: Sotheby’s

"Это смелое украшение, которое не может не заявить о себе, будь то вера или мода — или даже то и другое. Мы рады, что это произведение обрело новую жизнь в руках другого всемирно известного имени", — поделился в своем заявлении глава ювелирного отдела Sotheby London Кристиан Споффорт.

Правда в комментариях пользователи были не столь благосклонны. Они напомнили, как Ким Кардашьян надевала и порвала культовое платье Мэрилин Монро и заявили, что она "одержима вещами мертвых знаменитостей".

"Она собирается открыть музей аксессуаров и одежды оскверненных ею мертвецов?", — спросил другой пользователь.

"Она может покупать культовые вещи, но никогда не станет иконой", — говорится в другом твите.

Напомним, культовый крест хоть и называют украшением Дианы, но принцессе он никогда не принадлежал.

Он был создан ювелирной компанией Garrard в 1920 году.

Принцессе его одалживал для мероприятий бывший исполнительный директор группы Asprey & Garrard Наим Атталлах, в честь которого украшение и получило свое название.

Его сын, который и унаследовал драгоценность, рассказывал, что принцесса Уэльская часто брала украшение для мероприятий. Так в октябре 1987 года она носила его с бархатным платьем на благотворительном гала-концерте в Лондоне.

[ + – ] Принцесса Диана надевала крст Атталла в 1987 году Фото: Getty Images

Это не первое украшение, которое принадлежало знаменитостям и которое приобрела ким Кардашьян.

Так, в 2011 году она купила набор браслетов Элизабет Тейлор за 65 тысяч долларов, а в 2017 году она заплатила 379 500 долларов за часы Джеки Онассис.

И хотя она не смогла официально добавить его в свою коллекцию, Ким надела знаменитое платье Мэрилин Монро Happy Birthday Mr. President на Met Gala в прошлом году. Для чего ей пришлось скинуть несколько килограмм.

Кроме этого, позже выяснилось, что некоторые платья Мэрилин Монро она все-таки купила.