Кім Кардаш'ян купила віллу Сінді Кроуфорд у Малібу за $70 мільйонів

Угода купівлі-продажу стала найбільшою в Малібу цього року.

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41-річна світська левиця, бізнесвумен і офіційна мільярдерка Кім Кардаш'ян стала володаркою маєтку з чотирма спальнями та шістьма ванними кімнатами за $70 мільйонів у Малібу, розташованого в престижному каліфорнійському анклаві, який раніше належав Сінді Кроуфорд і її чоловіку-ресторатору Ренді Герберу, пише New York Post.

Це найбільша угода року в Малібу та четверта за величиною угода в усьому штаті Каліфорнія у 2022 році.

Вілла Malibu площею понад 690 квадратних метрів на 1,2 га землі має власний вихід до приатного пляжу, тенісний корт, а сам будинок був спроєктований так, щоб забезпечити легке переміщення між внутрішнім і зовнішнім простором.

На першому поверсі будинку розташована велика кімната, яка поєднує в собі вітальню, кабінет, їдальню та кухню зі скляними розсувними дверима від підлоги до стелі. Він може похвалитися панорамним видом на океан і просторою верандою з місцем для багаття.

Тут є камін, зона відпочинку, дві ванні кімнати в стилі спа та вбиральня. Крім того, в наявності дві додаткові спальні з ванними кімнатами, домашній кінотеатр, світлий і просторий тренажерний зал зі склепінчастими стелями та четверта спальня з окремим входом, кухнею та ванною кімнатою.

До послуг гостей басейн, спа-центр, тераса біля басейну й альтанка з каміном.

Попереднім власником вілли був бізнесмен Адам Вайс, який купив маєток у Кроуфорд і Гербера за $45 мільйонів у 2018 році.

Кім купила маєток за кілька тижнів після того, як виставила на продаж апартаменти в Калабасасі та ранчо в Хідден-Хіллз (Лос-Анджелес).

Раніше повідомлялося, що Каньє Вест, колишній чоловік Кім Кардаш'ян, купив будинок неподалік її маєтку.