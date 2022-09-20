Ким Кардашьян купила виллу Синди Кроуфорд в Малибу за $70 миллионов

Сделка купли-продажи стала крупнейшей в Малибу в этом году.

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41-летняя светская львица, бизнесвумен и официальная миллиардерша Ким Кардашьян стала обладательницей особняка с четырьмя спальнями и шестью ванными комнатами за $70 миллионов в Малибу, расположенного в престижном калифорнийском анклаве, который ранее принадлежал Синди Кроуфорд и ее мужу-ресторатору Рэнди Герберу, пишет New York Post.

Это крупнейшая сделка года в Малибу и четвертая по величине сделка во всем штате Калифорния в 2022 году.

Вилла Malibu площадью более 690 квадратных метров на 1,2 га земли имеет собственный выход к частному пляжу, теннисный корт, а сам дом был спроектирован так, чтобы обеспечить легкое перемещение между внутренним и наружным пространством.

На первом этаже дома находится большая комната, которая сочетает в себе гостиную, кабинет, столовую и кухню с раздвижными стеклянными дверями от пола до потолка. Он может похвастаться панорамным видом на океан и просторной верандой с местом для костра.

Тут есть камин, зона отдыха, две ванные комнаты в стиле спа и гардеробная. Кроме того, в наличии две дополнительные спальни с ванными комнатами, домашний кинотеатр, светлый и просторный тренажерный зал со сводчатыми потолками и четвертая спальня с отдельным входом, кухней и ванной комнатой.

Внешние удобства включают бассейн, спа-салон, террасу у бассейна и беседку с камином.

Предыдущим владельцем виллы был бизнесмен Адам Вайс, который купил поместье у Кроуфорд и Гербера за $45 миллионов в 2018 году.

Ким купила особняк через несколько недель после того, как выставила на продажу апартаменты в Калабасасе и ранчо в Хидден-Хиллз (Лос-Анджелес).

Ранее сообщалось, что Канье Уэст, бывший муж Ким Кардашьян, купил дом недалеко от ее особняка.