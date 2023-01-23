47-річний двійник принцеси Діани розбагатіла на відвертому контенті для OnlyFans

Через пандемію коронавірусу Лорен змушена була закрити бізнес із прибирання будинків, проте знайшла себе в пікантнішій сфері.

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Лорен Спенсер із Великобританії перекваліфікувалася з прибиральниці на двійника принцеси Діани й тепер заробляє 16 тисяч фунтів стерлінгів на місяць, пише Express. Гроші та славу їй принесли пікантні фото й відео, які жінка публікує на OnlyFans.

За словами Лорен, її часто порівнюють із покійною принцесою Уельською. Використовувати схожість із королівською особою вона вирішила після того, як їй довелося продати свій бізнес із ведення домашнього господарства через пандемію коронавірусу.

Лорен уперше почала експериментувати з вебкамерою в травні 2020 року, а у квітні 2021 року зареєструвалася на OnlyFans і почала публікувати контент для дорослих.

"Я стала принцесою м'якого порно. Я була така вражена, коли почала ставати популярною. Але зараз я входжу в 0,5% найкращих авторів на OnlyFans. Багато хто вважає, що я схожа на принцесу Діану, і це дуже втішно. Вона була красивою. Я природна та старша за більшість, але мені це подобається. Я не думаю, що хтось, хто проходить повз на вулиці, запідозрить це, — люди завжди думають, що я медсестра. Я чудово ставлюся до себе, і моєму чоловікові це теж подобається", — розповіла жінка журналістам.

Чарлі, 52-річний чоловік зірки соцмережі, заохочує захоплення дружини. Вони сподіваються, що гроші, які Лорен заробить цим, підуть на їхню мрію щодо порятунку тварин.

"Я думаю, що це чудово. І все це для нашої мрії", — зізнався чоловік.

Його дружина зізнається, що Чарлі від початку підтримав її:

"Він дуже обнадіює. Йому подобається, що хлопці дивляться на мене, — він не з ревнивих. Це все для нашої мрії допомогти тваринам. Я просто хочу купити трохи землі й допомогти їм. Діана була без розуму від допомоги людям. Я так само ставлюся до тварин".

Зараз Лорен цілими днями займається створенням контенту для сайту.

"У мене завжди все зайняте. Мені завжди кажуть, що я схожа на Діану. У мене такий самий зріст, вага, статура та навіть звук, як у неї", — повторює вона.

Британка зізнається, що вважає цю роботу цікавою та не очікувала на таку популярність.

"Я просто нормальна жінка, тому я була в шоці. Я отримала чотири нагороди за прямі трансляції та створення контенту".

Спенсер каже, що багато її підписників фантазують про Діану та часто просять її повторити культові образи матері спадкоємця престолу:

"Мене просять відтворити фотографію Діани в спідниці, коли вона стоїть проти сонячного світла та не розуміє, що її спідниця прозора. Вони просять мене бути нею, поки я щось читаю. Іноді це щось безневинне, наприклад, звичайний вірш".

Раніше Фокус писав, скільки заробляє на подібності до Кейт Міддлтон її двійник, а також чому двійник принца Гаррі тепер боїться за своє життя.