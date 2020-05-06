Louis Vuitton расписывает стены домов на опустевших улицах Парижа

Пока бутики по всей Европе закрыты из-за пандемии коронавируса, модный дом Louis Vuitton использует улицы города вместо витрин. Так, центр Парижа уже украсился рисунком на фасаде штаб-квартиры бренда. Об этом пишет WWD.

Модный дом представил мурал на фасаде здания возле Нового моста, когда-то популярного туристического места. Таким образом, в Louis Vuitton хотят привнести оптимизм в эти трудные времена. До карантина из-за пандемии там планировали открыть отель и огромный магазин бренда.

Стены разрисовал французский художник Стивен Берк. В его работах преобладают яркие цвета и геометрические формы, отсылающие к наследию Анри Матисса. Берк, работающий под псевдонимом Luckylefthand, разрисовал почти 300 метров стен. "Надеюсь, мне удалось передать позитивную энергию, — нам всем это нужно сегодня, — сказал Берк, который также приходится племянником директору Louis Vuitton Майклу Берку. Художник сказал, что стремился передать ощущение летнего отпуска и в то же время запечатлеть переходный период, который мы сейчас проживаем.

Стивен Берк со своим творением/Фото: Instagram luckylefthand

Последние два месяца конгломерат LVMH, владеющий Louis Vuitton, перевел производства своих брендов на пошив спецодежды и масок для медиков, а также на выпуск антисептиков. Пока Европа постепенно выходит из карантина, производства медленно возвращаются к работе. Однако, когда снова будут открыты бутики и возобновятся модные показы - пока неизвестно.

Как ранее писал Фокус:

Модный дом Armani Group, базирующийся в Милане, объявил о том, что все производственные мощности теперь будут шить одноразовые медицинские халаты для врачей и медсестер, чтобы помочь им в борьбе с пандемией коронавируса. Также 85-летний Джорджио Армани планирует увеличить финансовую помощь медицинским учреждениям Италии.