После стольких лет? Дэниел Редклифф прочел вслух первую главу "Гарри Поттера"

Автор культовой серии книг о приключениях волшебника Гарри Поттера Джоан Роулинг вместе с сайтом Wizarding World запустила чтения Harry Potter At Home. В рамках проекта знаменитости прочитают все главы первой книги серии – "Гарри Поттер и философский камень". Промо проекта было опубликовано на официальном YouTube канале Wizarding World.

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В акции приняли участие Дэниел Редклифф, исполнитель главной роли в экранизации, Стивен Фрай, ранее уже озвучивавший книги о Гарри Поттере, футболист Дэвид Бекхэм, актриса Дакота Фэннинг, Эдди Редмэйн и Клаудия Ким, сыгравшие в "Фантастических тварях", и Нома Думезвени, исполнившая роль Гермионы в спектакле "Гарри Поттер и проклятое дитя".

Первую главу в исполнении главного актера франшизы Дэниела Редклиффа можно посмотреть на сайте wizardingworld.com.

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