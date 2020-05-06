"Эльфийский язык". Жена Илона Маска объяснила значение необычного имени новорожденного сына

Канадская певица Граймс, жена Илона Маска, объяснила значение имени X Æ A-12, которое супруги дали своему неврожденному сыну. Секрет имени артистка раскрыла в Twitter.

По ее словам, буква Х – это "неизвестная переменная", Æ - эльфийское написание аббревиатуры AI (искусственный интеллект или любовь), а A-12 - американский высотный самолет-разведчик.

"Предвестник SR-71, нашего любимого воздушного судна. Никакого оружия, никаких средств обороны, только скорость. Великий в бою, но не жестокий", - объясняет Граймс.

Помимо этого, буква "А" обозначает любимую песню Граймс "Archangel". Кто является автором композиции исполнительница не уточнила.

Напомним, что 4 мая 48-летний изобретатель и бизнесмен Илон Маск стал отцом в шестой раз. У Маска есть пятеро сыновей от первого брака с канадской писательницей Жюстин Уилсон. Также в 2002 он с женой потерял ребенка, который скончался в результате синдрома внезапной детской смерти.

Для 32-летней Граймс это первый ребенок. Певица – родом из Ванкувера, Канада. У нее есть украинские, французские и итальянские корни, ее настоящее имя Клэр Элиза Буше.

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Илон Маск, основной владелец и гендиректор компании Tesla, выставил на продажу два своих лос-анджелесских дома общей стоимостью почти в $40 млн.