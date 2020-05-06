Торт без сахара, видеоэфир и поздравления: как прошел день рождения сына принца Гарри и Меган

Сегодня сыну 38-летней Меган Маркл и 35-летнего принца Гарри Арчи исполнился год. Из-за пандемии коронавируса родителям малыша пришлось поменять планы относительно праздничной вечеринки и отметить день рождения в узком семейном кругу. Но малыш остался вполне доволен. Об этом пишет Daily Mail.

Изначально Меган и Гарри хотели отметить первый день рождения сына в Великобритании, однако из-за пандемии коронавируса они остались в Лос-Анджелесе, США, и отпраздновали с куда меньшим размахом.

Зато Меган присоединилась к благотворительной кампании #SavewithStories, которую инициировала актриса Дженнифер Гарнер. Цель кампании собрать деньги для детей и их родителей, которые оказались в сложном финансовом положении из-за пандемии коронавируса. Звезды читают детские книги вслух и выкладывают видеоролики в соцсетях. Ранее к кампании присоединились Хелен Миррен, Эдди Редмейн, Джуд Лоу и многие другие селебрити.

Меган читала сказку "Утка! Кролик" вместе с малышом Арчи. Правда он был не рад, пытался отобрать у мамы книжку и сползти с ее коленей.

Ранее в соцсетях был запущен благотворительный челлендж под хештегом Archie_day, каждый желающий мог пожертвовать деньги детским благотворительным организациям. На сегодня удалось собрать 40 тысяч фунтов.

Сама герцогиня Сассекская отмечала, что подарки малышу Арчи не нужны – так как у него есть все, в чем он нуждается.

Но так у него были все атрибуты праздника – торт, испеченный Меган, без сахара и вредных добавок, купание в бассейне в компании лабрадора Оза и бигля Гая, а также виртуальная встреча с британскими родственниками.

Принц Уильям связался с братом по видеосвязи и трое его детей пообщались с двоюродным братом, с которым не виделись несколько месяцев. Также известно, что королева собиралась сделать тоже самое.

А так малыш Арчи получил поздравления от всей королевской семьи.

Королева Елизавета написала в Twitter своему восьмому правнуку: "С днем рождения Арчи Маунтбэттен-Виндзор, который сегодня отмечает свой первый день рождения!"

Первое официальное фото малыша Арчи с бабушкой, прабабушкой и прадедушкой

Дядя и тетя, герцог и герцогиня Кембриджские написали, что "желают Арчи счастливого первого дня рождения!".

Официальное фото с крестин малыша Арчи

А дедушка принц Чарльз с супругой Камиллой написали: "с Днем Рождения, Арчи, которому сегодня исполняется один год" и все поделились снимками с малышом.

Арчи с отцом и дедушкой, принцем Чарльзом на собственных крестинах

Как ранее писал Фокус:

Оператор, ранее работающий с Меган Маркл на съемках рекламного проекта, рассказал о поведении герцогини Сассекской на съемочной площадке. По его словам, Маркл вела себя как актриса первого эшелона, несмотря на то, что такой не являлась.