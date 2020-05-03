Меган Маркл и принц Гарри присмотрели роскошный особняк за $12,5 миллионов, – СМИ

Дом продается продюсером фильма "Форсаж" Стивом Чэсменом

Меган Маркл и принц Гарри присмотрели особняк в Пасифик Палисадес, в окрестностях Лос-Анджелеса стоимостью 12,5 млн долларов. Об этом сообщает The Sun.

Так, по данным источников, пара уже осматривала особняк с шестью спальнями и большой территорией вокруг дома. Отмечается, что потенциальные покупатели элитного дома могут получить виртуальную экскурсию по недвижимости.

Дом продается продюсером фильма "Форсаж" Стивом Чэсменом, а его соседями являются такие знаменитости, как Том Хэнкс и Бен Аффлек.

38-летняя Меган и 35-летний Гарри хотят найти недвижимость с большой примыкающей территорией, а также наличием гостевого дома для 63-летней матери Дории. Она будет присматривать за сыном пары – Арчи.

"Как только карантин закончится, Гарри и Меган переедут в свой новый дом, и они хотят, чтобы Дория переехала вместе с ними. У нее будет своя бабушкина пристройка", – сообщил один из источников.

Также отмечается, что Гарри и мать Маркл очень сблизились в последнее время, и принцы был совсем не против того, чтобы Дория поселилась вместе с ними.

"Очевидно, что из-за карантина они не переедут в ближайшее время, но они с нетерпением ждут появления новых постоянных корней в Лос-Анджелесе", – подчеркивают источники.

Роскошный особняк, который присмотрела пара, может похвастаться кинотеатром, бассейном, садом площадью в 0,4 гектара и беседкой. Также на территории установлена гигантская детская игровая площадка, что идеально подойдет для Арчи, которому на этой неделе исполнится 1 год.

Кроме этого, дом оборудован кухней для шеф-повара и зоной для барбекю.

Собственность была выставлена на продажу в сентябре, а закрытое сообщество является одним из самых безопасных в регионе. После переезда из Канады в США пара арендовала дом недалеко от сэра Элтона Джона.

Как ранее сообщал Фокус: