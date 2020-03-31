Вклад в борьбу с коронавирусом: принц Уильям хочет вернуться в санавиацию
2020-03-31 12:02:31
Принц до 2017 года служил в качестве пилота санавиации в Восточной Англии
37-летний принц Уильям хочет внести более весомый вклад в борьбу с коронавирусом и всерьез настроен вернуться к своей профессии пилота. Он несколько лет трудился в качестве пилота на вертолете, доставляя больных в больницы Восточной Англии. Об этом пишет Daily Mail.
Сейчас принц работает вместе с Кейт Миддлтон в кризисном центре в Норфолке, но считает, что этого недостаточно. К тому же, как он сам признался, он "соскучился за полетами".
Принц показывает бабушке и дедушке свой вертолет
Уильям был отстранен от своей должности пилота после того, как стал больше уделять времени делам королевского двора и многочисленным благотворительным проектам, патроном которых он является.
Однако сейчас, когда принц Гарри самоустранился от выполнения обязанностей члена королевской семьи, принц Чарльз только излечился от коронавируса, а королева Елизавета с супругом находятся в самоизоляции в Виндзорском замке, принц Уильям считает, что он должен внести посильный вклад.
Принц Уильям с коллегами-пилотами/Все фото: Royal Family
Тем более, что в Великобритании пандемия не идет на спад и в стране катастрофически не хватает медперсонала. И пилотов санавиации в том числе.
В мае 2006 принц Уильям поступил в Королевскую Военную Академию Сэндхерст. Он получил офицерское звание в декабре 2006 года и присоединился к Королевской кавалерии. В 2009-м году по окончании лётной школы КВВС был переведён в Королевские военно-воздушные силы и повышен в звании до капитана (Flight Lieutenant). Проходил службу в должности пилота спасательного вертолета. В конце ноября 2011 года даже участвовал в операции по спасению моряков с тонущего судна "Свонлэнд".
Как ранее писал Фокус:
- Принц Уильям и Кейт Миддлтон сейчас находятся в самоизоляции и работают из дома. Они регулярно контактируют с организациями и фондам под их патронажем, чтобы выявить проблемы, с которыми они сталкиваются в это трудное время
- Британский принц Чарльз завершил самоизоляцию после того, как врачи сообщили, что он излечился от коронавируса. 71-летний принц Уэльский почувствовал недомогание 21 марта, когда находился вместе с супругой Камиллой в поместье Хайгроув в Глостершире. У него диагностировали коронавирус и в тот же день принц удалился в самоизоляцию в Шотландию. В замок Балморал.