Дональд Трамп отказывается платить за безопасность Меган Маркл и принца Гарри в США

На прошлой неделе, герцоги Сассекские решили обосноваться в Лос-Анджелесе

На прошлой неделе Меган Маркл и принц Гарри, вместе с машышом Арчи переехали из Канады в США, причем, как надолго пока не известно.

СМИ поторопились предположить, что теперь содержание службы безопасности для герцогов Сассекских ляжет на плечи американских налогоплательщиков и даже успели возмутиться по этому поводу.

В ответ на предположения СМИ, Дональд Трамп поторопился заверить граждан, что не собирается оплачивать безопасность членов королевской семьи Великобритании.

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"Я большой друг и почитатель королевы и Соединенного Королевства. Сообщалось, что Гарри и Меган, покинувшие Королевство, будут постоянно проживать в Канаде. Теперь они уехали из Канады в США, но США не будут платить за их безопасность. Они должны платить!", - подчеркнул Дональд Трамп.

К слову, речь идет о сумме 1 миллион долларов в год.

Теперь, когда Трамп отказал им в оплате охраны, расходы на безопасность Гарри и Меган либо лягут на их плечи, либо их будет оплачивать отец принца Гарри, принц Чарльз.

Как ранее писал Фокус:

В Норвегии из университетского музея в городе Берген похитили 400 экспонатов времен викингов. Воры забрались в музей на седьмом этаже с помощью строительных лесов на фасаде здания. Похищенные экспонаты были временно размещены там до планового перемещения в более безопасное место.