Пес убежал с куклой в детской переноске во рту

Cобака полицейского департамента Франклина (штат Массачусетс, США) – Бен Франклин была поймана, когда она воровала игрушки, зарезервированные департаментом для благотворительной организации, базирующейся во Франклине.

Об этом сообщает USA Today.

Офицер Эрик Кассон снял, как Бен Франклин нес куклу в детской переноске во рту

"Мы извлекли чрезвычайно ценный урок сегодня. Если у вас есть полный класс игрушек, готовых к отправке в Фонд Санта-Клауса, вы должны…

1. Закрыть дверь в класс, или

2. Держать игрушки повыше.

В противном случае золотистый ретривер будет медленно собирать их в течение дня и тащить в свое логово", – заявил позднее департамент на своей странице в Facebook.

Департамент собрал десятки подарочных пакетов для местных семей. В результате получилось более 100 игрушек. Это пятый ежегодный сбор игрушек, который проводит полиция.

В рамках акции поддержки семьи получают рождественские подарки в последние предпраздничные выходные.

"Я думаю, что офицер Джейми Муччиароне, управляющий Бена, понял, что происходит после того, как под его столом появились две игрушки, с которыми Бен любит спать", – сказал сержант Брайан Джонсон.

Как ранее сообщал Фокус:

Семейная пара из Пенсильвании была обвинена в краже чужого имущества, после того как потратила крупную сумму, которая была перечислена на их банковский счет по ошибке.