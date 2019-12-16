Две собаки и их хозяин нашли скелет ихтиозавра на пляже в Британии
2019-12-16 18:47:01
Доисторическая рептилия жила около 65 миллионов лет назад
54-летний Джон Гопсилл выгуливал двух своих псов на пляже в британском Сомерсете, когда собаки обнаружили в зоне прилива отлично сохранившийся окаменелый скелет ихтиозавра – хищной рептилии Юрского периода. Об этом пишет Daily Mail.
Собаки по имении Поппи и Сэм буквально подвели своего хозяина к находке, а потом позировали у окаменелости.
Останки ихтиозавра длиной в полтора метра вынесло на берег сильным штормом, о них уже сообщили в Музей естественной истории.
Мистер Гопсилл рассказал прессе, что это не первый раз, когда его питомцы находят редкости на пляже. Раньше они приносили аммониты (вымершие доисторические моллюски) и другие окаменелости, которых археолог-любитель уже собрал целую коллекцию.
Ихтиозавры вымерли в меловой период. Ученые выяснили, что они были живородящими и могли плавать со скоростью 36 километров в час.
Как ранее писал Фокус:
- В южной Польше на кукурузном поле ученые обнаружили окаменелость плиозавра возрастом 150 млн лет. По словам исследователей, из Польской академии наук, они нашли настоящего "титана юрского периода".
- Ученые доказали, что жизнь на Земле зародилась 3,5 млрд лет назад. Следы древнего биологического вещества нашли в австралийской пустыне.