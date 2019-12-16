Две собаки и их хозяин нашли скелет ихтиозавра на пляже в Британии

2019-12-16 18:47:01

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Доисторическая рептилия жила около 65 миллионов лет назад

54-летний Джон Гопсилл выгуливал двух своих псов на пляже в британском Сомерсете, когда собаки обнаружили в зоне прилива отлично сохранившийся окаменелый скелет ихтиозавра – хищной рептилии Юрского периода. Об этом пишет Daily Mail.

Собаки по имении Поппи и Сэм буквально подвели своего хозяина к находке, а потом позировали у окаменелости.

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Останки ихтиозавра длиной в полтора метра вынесло на берег сильным штормом, о них уже сообщили в Музей естественной истории.

ихтиозавр, динозавр

Мистер Гопсилл рассказал прессе, что это не первый раз, когда его питомцы находят редкости на пляже. Раньше они приносили аммониты (вымершие доисторические моллюски) и другие окаменелости, которых археолог-любитель уже собрал целую коллекцию.

ихтиозавр

Ихтиозавры вымерли в меловой период. Ученые выяснили, что они были живородящими и могли плавать со скоростью 36 километров в час.

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