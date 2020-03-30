Уже не болен: принц Чарльз, подхвативший коронавирус, вышел из режима самоизоляции

Наследник британского престола все это время пребывал в шотландском замке Балморал

Британский принц Чарльз завершил самоизоляцию после того, как врачи сообщили, что он излечился от коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.

71-летний принц Уэльский почувствовал недомогание 21 марта, когда находился вместе с супругой Камиллой в поместье Хайгроув в Глостершире. У него диагностировали коронавирус и в тот же день принц удалился в самоизоляцию в Шотландию. В замок Балморал.

СМИ регулярно сообщали, что принц болеет в легкой форме. Он чувствовал себя относительно неплохо и даже постил снимки из путешествий, которые совершил в прошлом.

По итогу принц провел семь дней в самоизоляции, согласно правительственным указаниям. Теперь он прекращает режим самоизоляции, однако неясно, вернутся ли в Лондон. Скорей всего, некоторое время Чарльз все же проведет в Шотландии.

К тому же в данный момент королева Елизавета также удалилась в самоизоляцию и в данный момент находится в Виндзорском замке. Последний раз она виделась с сыном 12 марта.

Все фото: Clarence House

Его супруга, 72-летняя герцогиня Корнуольская, также прошла тестирование и у нее вирус не обнаружили, но она пока будет оставаться на карантине, чтобы полностью удостовериться в том, что она здорова.

Как ранее писал Фокус:

Герцогиня Сассекская строго-настрого запретила принцу Гарри посещать Британию. Даже для того, чтобы увидеться с отцом, принцем Чарльзом. Сейчас Меган, Гарри и десятимесячный малыш Арчи находятся в самоизоляции в имении, которое снимают в канадском Ванкувере. Меган требует от персонала использовать средства защиты и не снимать латексные перчатки.