"Старая Гвардия": появились первые кадры из супергеройского боевика с Шарлиз Терон

Стиль жизни
Актриса сыграла 6000-летнюю супергероиню, которая сражается со злом всю свою жизнь

Появились первые кадры нового фильма "Старая гвардия" (The Old Guard) с Шарлиз Терон. Терон исполнила роль супергероини Андромахи из Скифии, которая живет уже шесть тысяч лет и сражается со злом. Об этом пишет Vanity Fair.

Фильм основан на одноименном комиксе. Хоть персонаж Терон зовут Андромаха, в современном мире она - Энди. По сюжету она умирала уже сотни раз, только для того, чтобы воскреснуть и сражаться снова.

Андромаха прячется от мира, но противостоит злу, оказывая влияние на ход истории. Она вдохновляла Эвприпида на написание пьес, в 1860 году участвовала в Войне за Независимость и сейчас продолжает делать тоже самое.

Героиня Терон возглавляет команду других бессмертных, которые убивают террористов, торговцев людьми и всех, кто обижает невинных и беззащитных. Вместе с нею сражаются солдат Наполеоновской армии, участник Крестового похода, его противница, сражавшаяся с Саладином, женщина-ветеран войны на Ближнем Востоке. Однако в какой-то момент Андромахе начинает казаться, что все бессмысленно.

Чиветел Эджиофор исполнил роль агента ЦРУ, который раскрыл секрет Андромахи и ее бессмертной команды, а Гарри Меллинг, известный по роли Дадли Дурсля, противного двоюродного брата Гарри Поттера, сыграл роль алчного владельца фармкомпании, который хочет узнать секрет бессмертия Андромахи и ее друзей.

"Было важно показать, что она прожила тысячи лет, - рассказала актриса в интервью. - И прочувствовать ее разочарование. Ведь она потеряла веру не только в себя, но и в человечество. Я думаю, что многие люди испытывают тоже самое... вы просто чувствуете, что толкаете камень в гору, как Сизиф".

Все фото: Netflix

Фильм выходит на телеканале Netflix 10 июля. Режиссером стала Джина Принс-Брейтвуд. Поклонники ждут, что в новой картине Терон создат образ, схожий с ее героиней Фуриосой из фильма про Безумного Макса.

Ожидается, что если супергеройский боевик будет иметь успех, то вполне возможно, что будет снято продолжение.

Как ранее писал Фокус: