"Старая Гвардия": появились первые кадры из супергеройского боевика с Шарлиз Терон

Появились первые кадры нового фильма "Старая гвардия" (The Old Guard) с Шарлиз Терон. Терон исполнила роль супергероини Андромахи из Скифии, которая живет уже шесть тысяч лет и сражается со злом. Об этом пишет Vanity Fair.

Фильм основан на одноименном комиксе. Хоть персонаж Терон зовут Андромаха, в современном мире она - Энди. По сюжету она умирала уже сотни раз, только для того, чтобы воскреснуть и сражаться снова.

Андромаха прячется от мира, но противостоит злу, оказывая влияние на ход истории. Она вдохновляла Эвприпида на написание пьес, в 1860 году участвовала в Войне за Независимость и сейчас продолжает делать тоже самое.

Героиня Терон возглавляет команду других бессмертных, которые убивают террористов, торговцев людьми и всех, кто обижает невинных и беззащитных. Вместе с нею сражаются солдат Наполеоновской армии, участник Крестового похода, его противница, сражавшаяся с Саладином, женщина-ветеран войны на Ближнем Востоке. Однако в какой-то момент Андромахе начинает казаться, что все бессмысленно.

Чиветел Эджиофор исполнил роль агента ЦРУ, который раскрыл секрет Андромахи и ее бессмертной команды, а Гарри Меллинг, известный по роли Дадли Дурсля, противного двоюродного брата Гарри Поттера, сыграл роль алчного владельца фармкомпании, который хочет узнать секрет бессмертия Андромахи и ее друзей.

"Было важно показать, что она прожила тысячи лет, - рассказала актриса в интервью. - И прочувствовать ее разочарование. Ведь она потеряла веру не только в себя, но и в человечество. Я думаю, что многие люди испытывают тоже самое... вы просто чувствуете, что толкаете камень в гору, как Сизиф".

Все фото: Netflix

Фильм выходит на телеканале Netflix 10 июля. Режиссером стала Джина Принс-Брейтвуд. Поклонники ждут, что в новой картине Терон создат образ, схожий с ее героиней Фуриосой из фильма про Безумного Макса.

Ожидается, что если супергеройский боевик будет иметь успех, то вполне возможно, что будет снято продолжение.

Как ранее писал Фокус:

В Сети появились первые кадры со съемочной площадки грядущего фильма "Дюна" по одноименному роману Фрэнка Герберта. Премьера фильма должна состоятся 18 ноября 2020 года. Легендарный роман 1965 года является одиним из самых известных научно-фантастических романов XX века. Действие "Дюны" происходит в галактике далекого будущего под властью межзвездной империи, в которой феодальные семейства владеют целыми планетами. "Дюна" рассказывает историю молодого аристократа по имени Пол Атрейдес, чья семья получает в управление планету Арракис.