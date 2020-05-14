"Не хочу быть жадным": Марк Хэмилл заявил, что больше не возьмет в руки световой меч

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Актер, сыгравший Люка Скайуокера в шести фильмах франшизы "Звездные войны", собрался на покой

68-летний актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера, рассказал, что фильм "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение", который вышел в 2019 году и в котором он снова исполнил роль Люка, скорей всего, станет для него последним. Об этом пишет The List.

"Мое прощание было в эпизоде ​​IX, и оно было горько-сладким. Я люблю всех этих людей и, конечно же, люблю Джорджа Лукаса и своего персонажа. Я благодарен за то, что эти фильмы дали моей карьере, но я не хочу быть жадным", - сказал Хэмилл. Он отметил, что во вселенной "Звездных войн" есть еще много замечательных историй, но есть и много других прекрасных актеров, которые могут эти истории рассказать.

"Я им не нужен", - резюмировал Хэмилл и отметил, что, скорей всего, больше не возьмет в руки световой меч.

Впервые роль Люка Скайуокера Хэмилл исполнил еще в 1977 году в фильме "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" вместе с Кэрри Фишер и Харрисоном Фордом. Этот фильм и сейчас многие поклонники саги считают лучшим фильмом франшизы.

Фильм, вышедший в 2019 году, стал для Хэмилла шестым. Но он рассказал, что следит за франшизой и особо похвалил сериал "Мандалорец", который рассказывает историю охотника за головами Дина Джарина, роль которого исполнил Педро Паскаль.

Хэмилл отметил, что сериал в жанре "космический вестерн" не перегружен спецэффектами и по духу напоминает первые фильмы Джорджа Лукаса.

"В этом сериале авторы могут больше концентрироваться на персонажах и рассказывать их истории. Это просто отлично", - сказал Хэмилл.

Премьера второго сезона "Мандалорца" состоится в октябре 2020 года и уже заказан третий сезон. Будет ли новый фильм про Скайуокеров – неизвестно. Изначально Джордж Лукас планировал снять именно девять фильмов.

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