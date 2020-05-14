Внучка королевы Елизаветы II и ее муж стали волонтерами

Внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения Йоркская вместе с мужем Джеком Бруксбэнком стали волонтерами, присоседившись к "Армии спасения". Об этом она сообщила в Instagram

Члены королевской семьи помогали собирать коробки и тележки с едой, которые потом отправились нуждающимся британцам по всей стране.

"Начиная с 1865 года, "Армия Спасения" помогает огромному количеству людей. За последние несколько лет я не раз лично убеждалась в их большом желании помочь и усердной работе, поэтому, когда они пригласили Джека и меня как волонтеров, мы не раздумывая согласились", – рассказала принцесса.

Это уже ее не первая волонтерская деятельность. В марте она вместе с мамой Сарой Фергюсон развозили по лондонским больницам коробки со сладостями, чтобы поддержать врачей, которые борются с коронавирусом.

"Армия спасения" является международной организацией, которая помогает различным нуждающимся слоям населения. Организация имеет свои приюты для бездомных, столовые, центры для пожилых, детские лагеря и другие учреждения, оказывающие помощь различным слоям населения.

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