"Увольте вашего маркетолога". Производитель воды записал дэт-метал альбом по отзывам клиентов

Стиль жизни
Текстами треков стали гневные комментарии о бренде, собранные по соцсетям

Бренд "хардкорной" питьевой воды Liquid Death выпустил дэт-метал альбом, треки которого состоят из гневных комментариев о компании. Пластинку опубликовали онлайн, а также выпустили ограниченным тиражом на виниле, сообщает Metal Injection.

"Жидкая смерть" — проект бывшего креативного директора Netflix Майка Чезарио. Компания выпускает воду в алюминиевых банках и ориентируется на любителей рок-музыки, которые ведут здоровый образ жизни. Это заметно не только по внешнему виду банок, но и по рекламе: один из коммерческих роликов компании нарисован в стиле мультсериала "Мистер Пиклз". Это американский мультсериал, созданный Уиллом Карсолой (Will Carsola) и Дэйвом Стюартом (Dave Stewart)  и транслируемый на канале Adult Swim. Сюжет вращается вокруг семьи Гудманов, их шестилетнего сына Томми и домашнего любимца, демонического бордер-колли Мистера Пиклза. Премьера сериала состоялась 21 сентября 2014 года.

В 2019 году бренд уже выпустил дэт-метал трек, тексты которого написаны на основе комментариев, но теперь руководство решило пойти еще дальше. Альбом называется Greatest Hates, его записали участники групп Gruesome, Eternal и Arsis. Всего было представлено 10 песен, среди которых есть такие: Fire Your Marketing Guy (Увольте вашего маркетолога), Dumbest Name Ever for Water (Тупейшее название для воды) и Go Out of Business (Убирайтесь из бизнеса).

Официально альбом опубликован только на Spotify, но один доброволец уже загрузил его на Youtube.

Бренд обрел популярность в мае прошлого года, когда Майку Чезарио удалось привлечь к нему полтора миллиона долларов инвестиций. Воду со слоганом "Убей свою жажду" можно купить на официальном сайте: упаковка из 12 банок обойдется в 16 долларов. Liquid Death борется с пластиковыми отходами, поэтому с каждой проданной банки жертвует 0,05 доллара на сбор пластика в океанах.

Как ранее писал Фокус: