"Увольте вашего маркетолога". Производитель воды записал дэт-метал альбом по отзывам клиентов

Текстами треков стали гневные комментарии о бренде, собранные по соцсетям

Бренд "хардкорной" питьевой воды Liquid Death выпустил дэт-метал альбом, треки которого состоят из гневных комментариев о компании. Пластинку опубликовали онлайн, а также выпустили ограниченным тиражом на виниле, сообщает Metal Injection.

"Жидкая смерть" — проект бывшего креативного директора Netflix Майка Чезарио. Компания выпускает воду в алюминиевых банках и ориентируется на любителей рок-музыки, которые ведут здоровый образ жизни. Это заметно не только по внешнему виду банок, но и по рекламе: один из коммерческих роликов компании нарисован в стиле мультсериала "Мистер Пиклз". Это американский мультсериал, созданный Уиллом Карсолой (Will Carsola) и Дэйвом Стюартом (Dave Stewart) и транслируемый на канале Adult Swim. Сюжет вращается вокруг семьи Гудманов, их шестилетнего сына Томми и домашнего любимца, демонического бордер-колли Мистера Пиклза. Премьера сериала состоялась 21 сентября 2014 года.

Читайте также: Назван главный музыкальный альбом последнего десятилетия

В 2019 году бренд уже выпустил дэт-метал трек, тексты которого написаны на основе комментариев, но теперь руководство решило пойти еще дальше. Альбом называется Greatest Hates, его записали участники групп Gruesome, Eternal и Arsis. Всего было представлено 10 песен, среди которых есть такие: Fire Your Marketing Guy (Увольте вашего маркетолога), Dumbest Name Ever for Water (Тупейшее название для воды) и Go Out of Business (Убирайтесь из бизнеса).

Официально альбом опубликован только на Spotify, но один доброволец уже загрузил его на Youtube.

Бренд обрел популярность в мае прошлого года, когда Майку Чезарио удалось привлечь к нему полтора миллиона долларов инвестиций. Воду со слоганом "Убей свою жажду" можно купить на официальном сайте: упаковка из 12 банок обойдется в 16 долларов. Liquid Death борется с пластиковыми отходами, поэтому с каждой проданной банки жертвует 0,05 доллара на сбор пластика в океанах.

Как ранее писал Фокус:

Рэпер Эминем представил новую пластинку под названием Music to Be Murdered By. Это его одиннадцатый по счету сольный релиз. Пластинка вдохновлена одноименным альбомом Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By, в создании которого участвовал сам режиссер и мастер саспенса Альфред Хичкок.

Американский актер Дженсен Эклз, наиболее известный по роли Дина Винчестера в сериале "Сверхъестественное", решил попробовать себя на музыкальном поприще. Дженсен с детства был фанатом хард-рока и увлекался творчеством Led Zeppelin. Однако для выпуска дебютного альбома созрел только сейчас. Поможет в этом близкий друг актера – Стив Карлсон. Их группа называется Radio Company, альбом носит незамысловатое название Radio Company Vol. 1.