Меган Фокс разводится с мужем

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Звезда "Трансформеров" и актер Брайан Остин Грин подтвердили информацию о своем расставании

18 мая звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" 46-летний Брайан Остин Грин официально подтвердил таблоидам факт расставания с 34-летней Меган Фокс. Об это сообщает Mirror.

Вчера Грин во время записи одного из подкастов сообщил, что они с супругой действительно приняли решение расстаться после 10 лет брака.

По информации актера, первые сложности у них с супругой начались еще в начале прошло года, когда Меган Фокс уехала на съемки ленты Midnight in the Switchgrass. Во время работы над фильмом в СМИ активно курсировали слухи о романе актрисы с 30-летним рэпером Колсоном Бэйкером. Через несколько недель после возвращения актрисы со съемок у них с мужем случился серьезный разговор.

"Она сказала, что пока была за границей и работала одна, наконец почувствовала себя самой собой и больше нравилась себе в тот момент. Меган сказала, что хотела бы попробовать что-то новое для себя. Я был шокирован и расстроен, но я не мог ее осуждать, потому что это был выбор, который она сделала. Она искренне чувствовала эту необходимость. Мы еще немного поговорили и приняли решение ненадолго расстаться. У нас были удивительные отношения, я всегда буду любить ее и знаю, что она всегда будет любить меня", - рассказал Брайан Остин Грин при записи своего подкаста на YouTube.

Грин подчеркнул, что они с Меган всегда с ужасом следили за голливудскими парами, которые без сомнений разводятся. Именно поэтому они с женой сразу договорились о цивилизованном разводе и обоюдной опеке над тремя сыновьями и совместном проведении праздников.

Грин добавил, что не исключает возможности того, что в будущем они вновь сойдутся с Меган, но уточнил, что на данный период времени их пути разошлись.

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