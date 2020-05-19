Меган Фокс разводится с мужем

18 мая звезда сериала "Беверли-Хиллз 90210" 46-летний Брайан Остин Грин официально подтвердил таблоидам факт расставания с 34-летней Меган Фокс. Об это сообщает Mirror.

Вчера Грин во время записи одного из подкастов сообщил, что они с супругой действительно приняли решение расстаться после 10 лет брака.

По информации актера, первые сложности у них с супругой начались еще в начале прошло года, когда Меган Фокс уехала на съемки ленты Midnight in the Switchgrass. Во время работы над фильмом в СМИ активно курсировали слухи о романе актрисы с 30-летним рэпером Колсоном Бэйкером. Через несколько недель после возвращения актрисы со съемок у них с мужем случился серьезный разговор.

"Она сказала, что пока была за границей и работала одна, наконец почувствовала себя самой собой и больше нравилась себе в тот момент. Меган сказала, что хотела бы попробовать что-то новое для себя. Я был шокирован и расстроен, но я не мог ее осуждать, потому что это был выбор, который она сделала. Она искренне чувствовала эту необходимость. Мы еще немного поговорили и приняли решение ненадолго расстаться. У нас были удивительные отношения, я всегда буду любить ее и знаю, что она всегда будет любить меня", - рассказал Брайан Остин Грин при записи своего подкаста на YouTube.

Грин подчеркнул, что они с Меган всегда с ужасом следили за голливудскими парами, которые без сомнений разводятся. Именно поэтому они с женой сразу договорились о цивилизованном разводе и обоюдной опеке над тремя сыновьями и совместном проведении праздников.

Грин добавил, что не исключает возможности того, что в будущем они вновь сойдутся с Меган, но уточнил, что на данный период времени их пути разошлись.

Как ранее писал Фокус:

Рэпер Эминем представил новую пластинку под названием Music to Be Murdered By. Это его одиннадцатый по счету сольный релиз. Пластинка вдохновлена одноименным альбомом Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By, в создании которого участвовал сам режиссер и мастер саспенса Альфред Хичкок.