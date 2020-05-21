Николь Кидман сломала ногу во время пробежки

Стиль жизни
Голливудская актриса получила травму во время пробежки

Знаменитая голливудская актира Николь Кидман сломала ногу во время пробежки. Об этом рассказал  ее муж, кантри-музыкант Кит Урбан, передает USA Today.

Травму Николь Кидман получила еще пять недель назад. Во время пробежки она не заметила на дороге выбоину и споткнулась. В результате актриса вывихнула лодыжку и получила небольшой перелом. Теперь она ходит в специальном медицинском ботинке и ведет менее активный образ жизни.

"Так что теперь в нашем доме пока не будет танцев", - отметил он.

Супруг актрисы Кит Урбан признался, что пережил перелом Николь тяжелее, чем сама звездная пациентка.

Сейчас пара остается в самоизоляции в их доме в Нэшвилле, штат Теннесси. Они ждут окончания карантина, чтобы отправиться в Австралию повидать родственников.

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