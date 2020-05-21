Николь Кидман сломала ногу во время пробежки
Знаменитая голливудская актира Николь Кидман сломала ногу во время пробежки. Об этом рассказал ее муж, кантри-музыкант Кит Урбан, передает USA Today.
Травму Николь Кидман получила еще пять недель назад. Во время пробежки она не заметила на дороге выбоину и споткнулась. В результате актриса вывихнула лодыжку и получила небольшой перелом. Теперь она ходит в специальном медицинском ботинке и ведет менее активный образ жизни.
"Так что теперь в нашем доме пока не будет танцев", - отметил он.
Супруг актрисы Кит Урбан признался, что пережил перелом Николь тяжелее, чем сама звездная пациентка.
Сейчас пара остается в самоизоляции в их доме в Нэшвилле, штат Теннесси. Они ждут окончания карантина, чтобы отправиться в Австралию повидать родственников.
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