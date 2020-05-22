Суперагенты из будущего: появился новый трейлер фильма "Довод" Кристофера Нолана

Компания Warner Bros. опубликовала еще один трейлер триллера "Довод" (Tenet) режиссера Кристофера Нолана, снявшего "Дюнкерк", "Интерстеллар", "Начало" и трилогию о Бэтмене. Об этом пишет The Verge.

Главные роли в "Доводе" исполнили Джон Дэвид Вашингтон ("Черный клановец") и Роберт Паттинсон ("Маяк", "Сумерки"). Фильм рассказывает об организации сверхсекретных агентов, которые, по их словам, пытаются предотвратить Третью мировую войну. Только делают они это из будущего, успевая попасть на место преступления раньше злодеев. Также в ленте снялись Элизабет Дебики, Майкл Кейн, Кеннет Брана, Юрий Колокольников и другие.

Примечательно, что премьера трейлера состоялась в игре Fortnite. Ранее в игре показывали сцену из девятого эпизода "Звездных войн", а рэпер Трэвис Скотт устраивал виртуальный концерт, который посмотрели больше 12 миллионов игроков. По словам организатора церемонии The Game Awards Джеффа Кили, летом в Fortnite можно будет посмотреть один из фильмов Нолана целиком.

В новом ролике не указана дата выхода фильма — 17 июля 2020 года. Она осталась только в описании трейлера. Возможно, студия опасается, что премьеру придется перенести из-за пандемии.

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