Бренд Alexander McQueen устраивает онлайн-концерт классической музыки

Модный дом Alexander McQueen проведет онлайн-концерт вместе с модным композитором Изобель Уоллер-Бридж. Изобель создала музыку для показа весна/лето - 2020, а также для британских фильмов "Эмма", "Вита и Вирджиния" и нашумевшего сериала "Дрянь". Об этом пишет L'Officiel

Изобель - сестра режиссера Фиби Уоллер-Бридж, которая получила "Эмми" и "Золотой Глобус" за сериал "Дрянь" в котором и сыграла главную роль.

Изобель с сестрой Фиби Уоллер-Бридж/Фото: Wireimage

Специально для бренда Alexander McQueen Изобель написала произведение Suspended in Air. Его исполнят скрипач Роберт Эймс и виолончелистка Галия Бисенгалиева. Концерт пройдет на Youtube-канале бренда.

"Я оглядываюсь вокруг и чувствую общность больше, чем когда-либо. "Сообщество" — это слово, тесно связанное с Маккуином, и я хотела отметить его связь с разнообразием и энергией", — говорит Изобель о своем произведении. Она обещает, что зрителей ожидают "два часа погружения в мир прекрасной музыки, под которую можно гулять, наблюдать за небом, бегать и думать друг о друге".

Ранее она также составила для модного дома плей-лист .

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