Apple профинансирует новый фильм Скорсезе, – СМИ

Компания Apple будет работать вместе с киностудией Paramount Pictures над новым историческим триллером режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы Цветочной луны", сообщили издания Variety и Hollywood Reporter.

В главных ролях снимутся Леонардо Ди Каприо и, вероятно, Роберт Де Ниро. Paramount Pictures станет дистрибьютором фильма, а Apple займется его финансированием и возьмет на себя роль креативной студии.

Сделка еще официально не завершена, это должно произойти на днях.

Paramount Pictures, согласившаяся на производство фильма, сочла его слишком дорогим – бюджет фильма оценивался в диапазоне от $180 млн до $225 млн. Переговоры о финансировании Скорсезе вел с Apple и Netflix.

Новый фильм Скорсезе – это экранизация одноименного романа Дэвида Гранна о событиях начала 1920-х. Кто-то убивает индейцев в Оклахоме одного за другим после того, как они получили права на добычу нефти на своей территории. Расследованием занялось ФБР (хотя оно тогда так и не называлось).

Продюсировать фильм будет компания Imperative Entertainment, которая приобрела права на книгу в 2016 году за $5 млн. Она же и пригласила в 2018 году в проект Скорсезе и Ди Каприо.

По оценкам СМИ, гонорары Ди Каприо и Скорсезе на этот фильм могут составить по $20 млн, а Де Ниро – $15 млн.

Этот проект – еще один важный шаг в мир кино для Apple после того, как она приобрела права на фильм Тома Хэнкса "Грейхаунд" у Sony за $70 млн. Ранее она стала сопродюсером фильма "На скалах" с Биллом Мюрреем, режиссером которого была София Коппола.

Новый проект – шестое сотрудничество Ди Каприо и Скорсезе, последний раз они работали вместе над "Волком с Уолл-стрит" в 2013 году.

Напомним, Paramount ранее отказалась от фильма Скорсезе "Ирландец" из-за слишком высокой стоимости. В итоге фильм был снят Netflix, он имел большой коммерческий успех.

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