Mood Ring: Бритни Спирс выпустила первый трек за четыре года

Певица Бритни Спирс выпустила новый трек Mood Ring (By Demand). Трек создавался для ее альбома Glory, который вышел в 2016 году. Об этом пишет Vulture.

Над песней работал DJ Mustard. Трек был доступен только на японской расширенной версии пластинки. Теперь Бритни поделилась им со всеми поклонниками. Это ее первый музыкальный релиз за четыре года.

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Певица написала пост в соцсетях, адресованный поклонникам. Она поблагодарила их за поддержку и поделилась обложкой альбома.

В последнее время певица сделала перерыв в своей концертной деятельности и творчестве в общем. Она занималась собой, часто демонстрируя видео и фото с напряженных фитнесс-тренировок и своей семьей. У Бритни двое сыновей – Шон и Джейден от танцора Кевина Федерлайна, за которого она вышла замуж в 2004 году.

Как ранее писал Фокус:

Американская певица Бритни Спирс босиком вышла из здания суда, где проходили слушания об опеке над ее жизнью. Заседание суда, в ходе которого обсуждалось состояние психического здоровья Спирс, проходило в закрытом режиме. Певица ходатайствовала об уменьшении контроля за ней, обратившись к суду с просьбой дать ей больше свободы и возможность самостоятельно принимать решения относительно своей жизни. Суд отклонил ходатайство и назначил Спирс психиатрическую экспертизу.