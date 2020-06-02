Роберт Паттинсон признался, что не понял фильм Нолана, в котором снимался

Британский актер Роберт Паттинсон, известный по своим ролям в фильме о Гарри Поттере и вампирской саге "Сумерки", уже давно хочет отделаться от имиджа молодежного кумира и выбрал для этого один из наилучших способов – новый фильм Кристофера Нолана. Только актер признался, что, снимаясь в шпионском триллере "Довод", почти ничего не понял. Об этом пишет Daily Mail.

Сюжет "Довода" (Tenet) тщательно скрывается, из трейлера, что вышел недавно, можно понять, что действие будет разворачиваться в настоящем и будущем, герои будут сталкиваться со злодеями и предотвращать третью мировую войну.

Но Роберт Паттинсон, который исполнил одну из главных ролей, некоего Марвина, признался, что во время съемок хоть и пытался разобраться в истории Нолана, но безуспешно.

" Случалось такое, что месяцами смутно понимал, что происходит, а потом задал вопрос о том, что происходит в сцене и оказалось, что я ее вообще неправильно понял" – признался Паттинсон.

"Это невероятно сложный фильм, впрочем, как и все фильмы Кристофера, - говорит актер. – "Я имею в виду, что когда они будут закончены, вам придется посмотреть его несколько раз, прежде, чем вы поймете, что происходит".

Коллега Роберта по съемкам, американский актер Джон Дэвид Вашингтон также отметил, что у него во время съемок возникало множество вопросов, но Нолан был очень терпелив и отвечал на них всех. "Для него было важно, чтобы актеры рассказали правильную историю и он обсуждал с нами все подробности" – рассказал Вашингтон.

Новый фильм Нолана снимался в Великобритании, США, Индии и Эстонии, также на съемках режиссер взорвал настоящий Боинг. А кроме Паттинсона зрители смогут увидеть в картине еще одну актрису из фильма "Гарри Поттер и Кубок огня": Клеманс Поэзи. В картине про Поттера она исполнила роль Флер Делакур.

Как ранее писал Фокус:

Режиссер, сценарист и продюсер Кристофер Нолан, снявший военную драму "Дюнкерк", трилогию о Бэтмене и "Начало", был награжден орденом Британской империи за свой вклад в кинематограф. Почетную награду ему в Букингемском дворце вручал принц Уильям.