Оценили по заслугам: режиссер Кристофер Нолан получил орден Британской империи

2019-12-20 18:09:57

29 0

Награду режиссеру вручил принц Уильям

Режиссер, сценарист и продюсер Кристофер Нолан, снявший военную драму "Дюнкерк", трилогию о Бэтмене и "Начало", был награжден орденом Британской империи за свой вклад в кинематограф. Почетную награду ему в Букингемском дворце вручал принц Уильям. Об этом написали на официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Twitter.

"Поздравляем Кристофера Нолана", — говорится в посте о награждении.

принц уильям, кристофер нолан

Фото: KensingtonRoyal

"Кино — отличный способ провести время вместе и одна из величайших форм искусства. Как человек, увлеченный своим делом и признающий культурную значимость кино, я очень взволнован тем, что кинематограф удостаивается чести получить такую награду", — заявил режиссер, получая орден.

кристофер нолан, орден британской империи

Фото: скриншот

Сейчас Кристофер Нолан занят работой над шпионским триллером «Довод», который он сам называет "самым амбициозным" своим фильмом.

Как ранее писал Фокус:

Loading...