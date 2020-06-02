Личный повар Наоми Кемпбелл рассказал о диете знаменитости

По словам личного шеф-повара 50-летней звезды Шона Джона, у Наоми есть целый список продуктов, которые она вообще не ест. В их числе: молочные продукты, глютен, курица и другие продукты животного происхождения. Об этом пишет usmagazine.

"Я являюсь ее поваром более 10 лет. У нее есть свои домашние рецепты, но я готовлю по-настоящему хорошую еду, и она экологически чистая и действительно полезная. Наоми придерживается строгого вегетарианства", - поделился Джон.

Личный повар знаменитости, также, подчеркнул, что Кэмпбелл никогда не ест блюда в самолете, при этом, она всегда берет еду из дома.

"Когда она путешествует одна, я готовлю ей специальную еду. Она не ест то, что подают в самолетах", - рассказал Джон.

Шеф-повар добавил, что топ-модель обожает свежие овощи и сытные бульоны. Она часто заказывает еду в одном из его ресторанов Tings и Le Song, но никогда не придерживается стандартного меню.

"Она мне говорит: "Сделай что-нибудь, но не то, что есть в меню". Так что это всегда творческий процесс", - поделился Джон.

Как ранее сообщал Фокус:

Бренд Calvin Klein презентовал новый рекламный ролик, в котором задействовал только звезд первой величины. Среди звезд, приглашенных для съемки в рекламе, была Наоми Кемпбелл.