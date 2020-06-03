Порноактера Начо Видаля арестовали по подозрению в причастности к ритуальному убийству

Начо, его домработница и Хосе вместе приняли участие в магическом ритуале, чтобы избавить фотографа от наркотической зависимости. Он прошел "детоксикацию" с помощью яда жабы Буфо. Речь идет об алкалоиде под названием буфотенин, который содержится в коже жаб, некоторых грибах и растениях. Риутал состоялся в июле прошлого года на принадлежащей Видалю даче возле Валенсии.

Небольшая доза буфотенина вызывает психоделический эффект. Аборигены часто использовали его для вхождения в транс во время ритуалов.

Сколько алкалоида принял фотограф – неизвестно. Но полицейские выяснили, что в ритуале кроме него приняли участие Начо, его домработница и еще один мужчина, имя которого не разглашается. И ни один из них не помог пострадавшему и не вызвал скорую, когда у того случился инфаркт.

Семья погибшего фотографа потребовала расследовать обстоятельства его смерти. Расследование продолжалось несколько месяцев, пока не были собраны доказательства, чтобы предъявить Видалю подозрение в убийстве. В итоге порноактер, один из его родственников и один из работников его прислуги были задержаны по распоряжению судьи и доставлены в суд для дачи показаний. Затем они были отпущены на свободу, судья запретил им покидать страну и изъял паспорта

Начо Видаль / Фото: El Espanol

Ранее Начо уже задерживали по обвинению в отмывании денег, но судья его отпустил. В прошлом году порноактер сообщил, что подхватил ВИЧ, что привело к кризису в европейской порноиндустрии. Впрочем, позже оказалось, что диагноз не подтвердился и у порноактера обычный артрит. Теперь он не может сниматься из-за физических нагрузок и подал документы на пособие по инвалидности.

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