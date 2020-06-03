Порноактера Начо Видаля арестовали по подозрению в причастности к ритуальному убийству

Испанского порноактера Игнасио Хорда Гонсалеса, известного под псевдонимом Начо Видаль, арестовали после того как скончался от яда жабы его близкий друг, модный фотограф Хосе Луис Аблас. Об этом пишет El Espanol.

Начо, его домработница и Хосе вместе приняли участие в магическом ритуале, чтобы избавить фотографа от наркотической зависимости. Он прошел "детоксикацию" с помощью яда жабы Буфо. Речь идет об алкалоиде под названием буфотенин, который содержится в коже жаб, некоторых грибах и растениях. Риутал состоялся в июле прошлого года на принадлежащей Видалю даче возле Валенсии.

Небольшая доза буфотенина вызывает психоделический эффект. Аборигены часто использовали его для вхождения в транс во время ритуалов.

Сколько алкалоида принял фотограф – неизвестно. Но полицейские выяснили, что в ритуале кроме него приняли участие Начо, его домработница и еще один мужчина, имя которого не разглашается. И ни один из них не помог пострадавшему и не вызвал скорую, когда у того случился инфаркт.

Семья погибшего фотографа потребовала расследовать обстоятельства его смерти. Расследование продолжалось несколько месяцев, пока не были собраны доказательства, чтобы предъявить Видалю подозрение в убийстве. В итоге порноактер, один из его родственников и один из работников его прислуги были задержаны по распоряжению судьи и доставлены в суд для дачи показаний. Затем они были отпущены на свободу, судья запретил им покидать страну и изъял паспорта

Начо Видаль / Фото: El Espanol

Ранее Начо уже задерживали по обвинению в отмывании денег, но судья его отпустил. В прошлом году порноактер сообщил, что подхватил ВИЧ, что привело к кризису в европейской порноиндустрии. Впрочем, позже оказалось, что диагноз не подтвердился и у порноактера обычный артрит. Теперь он не может сниматься из-за физических нагрузок и подал документы на пособие по инвалидности.

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