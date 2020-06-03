"Он очень беспокоится": принц Уильям посоветовал младшему брату вернуться в Лондон

Принц Уильям всерьез посоветовал своему брату и его семье вернуться в Великобританию, особенно сейчас, когда США охватили протесты из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда убитого полицией. Об этом пишет USmagazine.

Жизнь 35-летнего принца Гарри и 38-летней Меган Маркл в Калифорнии оказалась не такой безоблачной, как представлял себе младший сын Леди Ди.

Его дом, где он сейчас проживает с семьей, пришлось обнести защитными щитами. А недавно принц Гарри нанял сотрудников службы безопасности, которая специализируется на работе с голливудскими звездами и политиками и стоимость их услуг весьма высока - примерно 8,5 тысяч долларов в день.

Но папарацци не унимаются и даже запускают дроны над виллой принца, чтобы снять что-нибудь сенсационное.

Также переезд в Лос-Анджелес тяжело дался принцу Гарри — он сильно скучает по родному Лондону, своим британским родственникам и друзьям. В этот трудный момент младшего брата поддерживает 37-летний принц Уильям. Инсайдер рассказал, что Уильям практически каждый день общается с Гарри и сильно за него переживает. Недавно он даже посоветовал брату вернуться на родину.

"Переезд в чужую страну никогда не бывает легким. Гарри не ожидал, что столкнется с таким количеством проблем. Уильям и Гарри часто общаются на эту тему. Уильям даже посоветовал брату вернуться в Лондон или переехать с семьей в более безопасное место. Он беспокоится о благополучии и безопасности Гарри", — рассказал инсайдер.

Известно также, что Гарри постоянно находится на связи со своей бабушкой. Королева Елизавета II тоже сильно переживает за внука, постоянно спрашивает, все ли у них с Меган в порядке, а также предлагает Гарри обратиться к ней за помощью в случае необходимости.

С началом протестов, которые сейчас охватили все штаты США и все чаще выходят за рамки мирных, королевская семья настойчивей рекомендует принцу Гарри вернуться в Великобританию.

Как ранее писал Фокус:

Принц Гарри и Меган Маркл сейчас проживают в имении за 18 миллионов долларов на голливудских холмах. После того, как власти Лос-Анджелеса решили смягчить правила карантина и открыли пешие маршруты по заповедным местам, герцоги Сассекские обнаружили, что их "уютное гнездышко" прекрасно просматривается с холмов. Теперь вокруг их особняка устанавливают защитные экраны. Особняк принадлежит актеру и режиссеру Тайлеру Перри, близкому другу телеведущей Опры Уинфри