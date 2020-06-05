За время карантина Роналду заработал 2 млн евро за четыре поста в Instagram

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду за период карантина заработал за 4 поста в Instagram почти два миллиона евро. В расчет брались данные в период с 12 марта по 14 мая.

Об этом сообщает консалтинговая компания Attain.

Португалец получает около 527 тысяч евро за каждую рекламную публикацию.

Больше всего за этот период времени заработал актер Кевин Харт. Публикация одного рекламного поста в его Instagram аккаунте с 91 млн подписчиков стоит 218 тысяч евро. За период карантина он сделал 14 постов и заработал 3 миллиона 061 тысячу 380 евро.

На втором месте идет Роналду с 219 млн подписчков и заработком в 2,1 миллиона евро.

За футболистом на третьем месте находится модель Блэк Чайна. За период с 12 марта по 14 мая она сделала 48 рекламных постов для 16,5 млн подписчиков. За рекламную публикацию она просила 39 тысяч евро. Общий заработок составил 1 млн 907 тысяч 136 евро.

Топ-10 спортсменов, которые заработали на Instagram во время карантина:

2) Лионель Месси – 1,5 млн евро

Подписчики: 151 млн. За пост: 363,824 евро. Рекламные посты: 4

3) Неймар – 1,3 млн евро

Подписчики: 138 млн., За пост: 363,824 евро. Рекламные посты: 4

4) Шакил О'Нил – 655 тысяч евро

Подписчики: 17 млн. За пост: 40,854 евро. Рекламные посты: 16

5) Дэвид Бекхэм – 455 тысяч евро

Подписчики: 62,9 млн. За пост: 151,334 евро. Рекламные посты: 3

6) Вират Кохли – 425 тыс евро

Подписчики: 59 млн. За пост: 141,603 евро. Рекламные посты: 3

7) Златан Ибрагимович – 206 тыс евро

Подписчики: 42,9 млн. За пост: 103,271 евро. Рекламные посты: 2

8) Дуэйн Уэйд – 160 тысяч евро

Подписчики: 16,6 млн. За пост: 40,081 евро. Рекламные посты: 4

9) Дани Алвес – 150 тысяч евро

Подписчики: 31,1 млн. За пост: 74,868 евро. Рекламные посты: 2

10) Энтони Джошуа – 136 тысяч евро

Подписчики: 11,3 млн. За пост: 27,216 евро. Рекламные посты: 5

Как ранее сообщал Фокус: