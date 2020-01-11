"Новый Facebook" – социальная сеть подготовила новый дизайн

Полный переход на новый интерфейс ожидается весной 2020 года

Facebook объявила о готовности к новому дизайну соцсети. Новый интерфейс называют "Новый Facebook", – сообщил CNet.

Некоторые пользователи Facebook уже получили предложение стать тестировщиками и попробовать новый интерфейс. Всех на него должны перевести весной этого года.

Новый интерфейс выполнен в светлых тонах, в нем использованы яркие значки. Будет доступен и так называемый темный режим. Структура страниц не должна претерпеть существенных изменений.

Впервые информация о подготовке редизайна Facebook появилась в марте 2019 года.

Напомним, что новый дизайн Facebook появился в то время, когда компания, услугами которой пользуются около 2,5 миллиардов человек, пытается справиться с обвинениями в нарушении конфиденциальности и корпоративных злоупотреблениях. Ожидается, что эти обвинения будут нарастать по мере приближения выборов президента в США.

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