Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым в мире футболистом-миллиардером, сообщает Forbes.
"Криштиану Роналду заработал 105 миллионов долларов в прошлом году, заняв 4 место в списке знаменитостей Forbes, что сделало его первым в истории футболистом, заработавшим миллиард долларов", – говорится в сообщении.
Таким образом, футболист присоединился к боксеру Флойду Мейвейзеру и гольфисту Тайгеру Вудсу, которые до этого были единственными спортсменами-миллиардерами.
При подсчетах Forbes учитывал деньги, заработанные Роналду на протяжении всей карьеры, включая заработную плату, спонсорство и другие инвестиции.
Ожидается, что следующим спортсменом, который заработает миллиард в течение карьеры, станет швейцарский теннисист Роджер Федерер.
Как ранее писал Фокус:
- Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду за период карантина заработал за 4 поста в Instagram почти два миллиона евро. Португалец получает около 527 тысяч евро за каждую рекламную публикацию.
- Руководство туринского "Ювентуса" рассматривает возможность продажи нападающего Криштиану Роналду из-за финансовых потерь клуба, вызванных пандемией коронавируса