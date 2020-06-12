Sony представила дизайн PlayStation 5. Продажи начнутся в конце этого года

В ходе онлайн-презентации Future of Gaming корпорация Sony раскрыла дизайн новой игровой консоли PlayStation 5. Она поступит в продажу ближе к концу этого года (вероятнее всего, к Рождеству) и будет доступна в двух модификациях: с Blu-ray приводом и без него (Digital Edition).

Обе консоли устанавливаются как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Вместе с PlayStation 5 дебютирует линейка аксессуаров для нее, куда, кроме геймпада DualSense, входят новые наушники, пульт, двойная камера и зарядная станция. Все устройства выполнены в едином стиле, с преобладанием белого цвета.

Читайте также: Sony и Yamaha разработают беспилотный автобус с дисплеями вместо окон

Пять поколений PlayStation

Компания показала и трейлеры игр для новой консоли. Главными из них будут Marvel's Spider-Man Miles Morales с выходом осенью 2020 года, Horizon 2: Forbidden West, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift, Sackboy: A Big Adventure. Другими крупными проектами стали Resident Evil 8: Village, Hitman 3 (обе выйдут в 2021 году). Из новых IP представили Kena: Bridge of Spirits, Returnal, Stray (2021), Project Athia, Pragmata (2022).

Были представлены трейлеры уже анонсированных игр GhostWire: Tokyo (2021) и Godfall (2020). Также показали ремастер Demon’s Souls.

Как ранее сообщал Фокус: