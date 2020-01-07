По мнению журналистов, на конвейер авто ставить не будут, ведь японцы якобы хотят только продавать комплектующие

На выставке Consumer Electronic Show 2020 компания Sony представила необычный для себя продукт - концепт электромобиля.

Об этом пишет TheVerge.

Четырехдверный седан Vision-S со всех сторон и в т.ч. внутри буквально "напичкан" различными датчиками и сенсорами – в общей сложности у электрокара 33 датчика.

В салоне авто конструкторы разместили несколько широкоугольных дисплеев.

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Концепт Sony ездить на "переосмысленной" платформе EV (electric vehicle), на которой, по словам конструкторов, смогут ездить и внедорожники.

Директор Sony Кэнъитиро Есида на представлении заявил, что этот концепт "воплощает наш вклад в будущее мобильности".

Вся презентация авто заняла около минуты, потому у зрителей осталась масса вопросов. Журналисты уже говорят, что Sony якобы и не планирует ставить Vision-S на конвейер – этот электрокар нужен скорее для того, чтобы продавать комплектующие.

При этом, в пресс-релизе самой компании говорится, что при разработке авто Sony сотрудничала с такими гигантами как Bosch, Continental, Genetex, Nvidia и Magna.

Фото: theverge.com

Как ранее сообщал Фокус:

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