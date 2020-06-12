Ридли Скотт работает над продолжением "Гладиатора"

Сэр Ридли Скотт работает над сценарием сиквела "Гладиатора", эпического фильма, который вышел на экраны в 2000 году и завоевал 11 номинаций Оскара. Об этом пишет Daily Mail.

Продюсер старого фильма Дуг Уик считает, что сделать хорошее продолжение полюбившейся зрителям истории будет нелегко, потом что никто не хочет делать новый фильм просто ради съемки.

"Ридли хотел бы это сделать. Каждый, кто работал над фильмом, слишком его любит, чтобы позволить себе даже рассуждать о том, чтобы создать нечто нестоящее его", – сказал Уик.

"Но Ридли над этим работает, и главный вопрос сейчас, где найти подходящее место для съемок", – продолжил он.

Кадр из фильма "Гладиатор"

Планы снять продолжение фильма появились, даже не смотря на то, что главный герой – Максимус – уже мертв. Сиквел расскажет историю, которая случилась спустя 25-30 лет после последнего эпизода.

Детали сюжета второй части не раскрываются, но известно, что в центре внимания окажется история молодого Люциуса – сына Луциллы и племянника императора Коммода.

Производство картины займутся Paramount, Universal и Scott Free.

Как ранее писал Фокус:

Во Франции проходят съемки нового фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль". И эта картина примечательна тем, что впервые за долгое время собрала на одной съемочной площадке старых друзей Мэтта Деймона и Бена Аффлека.