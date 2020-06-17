Сальма Хаек продемонстрировала седые волосы
53-летняя актриса Сальма Хаек часто довольно откровенна с поклонниками, и делится с ними честными фотографиями без макияжа, демонстрируя свою натуральную внешность.
17 июня знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором показала своим подписчикам седые корни волос до окрашивания и результат после бьюти-процедуры по окраске.
"В ожидании повторных съемок мне наконец-то пришлось покрасить корни",— подписала Сальма свою публикацию.
На снимке в разделе "после" звезда продемонстрировала эффектный образ уже с мейкапом и прокрашенными корнями волос.
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