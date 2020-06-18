Мишель Уильямс стала мамой во второй раз

18 июня актриса Мишель Уильямс родила ребенка во второй раз. Об этом пишет usmagazine.

О беременности Мишель Уильямс стало известно еще в январе на премии "Золотой глобус", когда актриса появилась на красной дорожке церемонии в сопровождении своего возлюбленного Томаса Кайла, о помолвке с которым актриса сообщила в конце прошлого года.

Стоит отметить, что за несколько месяцев до этого Уильямс закончила отношения со своим мужем Филом Элверумом, в браке с которым она прожила менее года.

С 43-летним режиссером Томасом Кайлом актриса познакомилась во время съемок сериала "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon). В проекте Томас выступил в качестве одного из режиссеров сериала и сценаристом. Кстати, за роль в этом телевизионном проекте Мишель Уильямс получила премии "Золотой глобус" и Гильдии киноактеров США в номинации "Лучшая актриса мини-сериала/телефильма".

Для Томаса этот ребенок стал первым, а вот Мишель Уильямс уже воспитывает 14-летнюю дочь Матильду, которую она родила от актера Хита Леджера.

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