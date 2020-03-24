Свадьба во время пандемии: актриса Мишель Уильямс тайно вышла замуж
2020-03-24 18:28:50
Избранником актрисы стал режиссер Томас Кайл
Американская актриса Мишель Уильямс, известная по ролям в фильмах "Горбатая гора" и "Веном", заключила тайный брак. Она вышла замуж за бродвейского режиссера Томаса Кайла, с которым встречалась с 2019 года. Об этом пишет USmagazine.
Ранее актрису и режиссера видели в Нью-Йорке с обручальными кольцами на пальцах. Журналисты выяснили, что церемония была скромной и без всякой пышности. Во-первых, в условиях карантина закатить пышное торжество по-голливудски было бы невозможно, во-вторых, актриса беременна и ей явно не до свадебной суматохи.
Однако инсайдеры сообщают, что Кайл хотел заключить брак до рождения малыша.
Мишель даже сделала перерыв в съемках, когда поняла, что ждет ребенка, теперь он явно затянется из-за коронавируса.
Пара познакомилась на съемках минисериала "Фосси/Вердон". Мишель развелась с музыкантом Филом Элверумом, а Кайл – с актрисой Анжелой Кристиан и пара начала встречаться.
Для Мишель это будет уже второй брак, ранее она состояла в отношениях с актером Хитом Леджером, от которого родила дочь Матильду.
Как ранее писал Фокус:
- Из-за коронавируса Covid-19 под угрозой срыва оказалась самая ожидаемая свадьба этого года. Британская принцесса Беатрис запланировала на 29 мая свою "королевское" бракосочетание, однако родственники ее бойфренда, итальянского застройщика Эдоардо Мапелли-Моцци попросту не смогут прибыть на торжество из Италии.
- Голливудская актриса Памела Андерсон, которая менее двух недель назад вышла замуж за кинопродюсера Джона Питерса, заявила, что разошлась с ним. Модель Playboy и 74-летний продюсер Джон Питерс поженились в конце января.