Турецкая газета "поженила" Владимира Зеленского и певицу Веру Брежневу

В популярном турецком издании Hurriyet оконфузились, перепутав фотографии для новости о заболевании Елены Зеленской коронавирусом. На развороте был размещен снимок из фильма "8 лучших свиданий".

В статье речь идет о заражении коронавирусом первой леди Елены Зеленской. Однако в качестве иллюстрации был использован снимок, на котором Владимир Зеленский запечатлен с Верой Брежневой, сыгравшей роль его жены в комедии 2016 года "8 лучших свиданий".

Этот снимок был размещен в турецкой газете

А так выглядит супруга Владимира Зеленского - Елена Зеленская

Материал появился на официальном сайте издания Hurriyet 17 июня. Однако позднее фотографию в электронной и печатной версии поменяли. Теперь там просто Владимир Зеленский, выступающий с трибуны.

Впрочем, размещая новость об этом курьезе, оскандалилась уже Комсомольская правда. Они перепутали пресс-секретаря украинского президента Юлию Мендель и Елену Зеленскую.

Как ранее писал Фокус:

Жену президента Елену Зеленская госпитализировали в больницу в Киеве. "Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении.