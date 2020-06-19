Эшли Грэм сломала зуб овсяным печеньем

Историей об этом звезда поделилась в своем Instagram.

Грэм записала веселое видео, в котором продемонстрировала пострадавший зуб, объяснив, что мама хранила печенье в морозилке. Но, по-видимому, это больше позабавило модель, чем расстроило.

"Привет Линде Грэм за то, чтобы она приготовила лучшее в мире овсяное печенье и положила его в морозильник… и чтобы ее дочь сломала им зуб", – сказала она.

Позднее Грэм рассказала, что теперь с зубом все в порядке.

"Приклеила новый", – сообщила модель в Instagram-историях.

На время карантина Эшли Грэм с семьей переехала в свой родной город Линкольн, штат Небраска, где проводит время у мамы вместе со своим мужем Джастином Эрвином и сыном Айзеком, который родился в январе.

Как ранее писал Фокус:

Одна из самых известных в мире моделей plus-size Эшли Грэм, представила авторскую линейку нижнего белья в рамках сотрудничества с брендом Addition Elle. И прорекламировала ее сама, заявив, что прятать ей нечего.